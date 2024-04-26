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В Минске на перекрестке два микроавтобуса перегородили проезжую часть

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  • 26.04.2024, 10:44
  • 1,800
В Минске на перекрестке два микроавтобуса перегородили проезжую часть

Что произошло?

Сегодня утром в Минске на перекрестке улиц Толстого и Московской произошла авария. Как сообщил «Онлайнеру» очевидец, маршрутное такси врезалось в грузовой микроавтобус.

По фото кажется, что ничего серьезного не случилось, но интересно другое: бусы полностью перегородили проезжую часть в одном из направлений.

«Судя по всему, маршрутка хотела повернуть налево там, где этого делать нельзя, — отметил читатель, видевший последствия ДТП. — Там можно ехать только прямо в сторону улицы Домашевской».

«Для поворота налево на Московскую в сторону площади Мясникова есть отдельная полоса, — добавил очевидец. — Водитель маршрутного буса, скорее всего, пропустил ее».

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