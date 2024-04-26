Опубликованы изменения закона для ИП: самое важное 1 26.04.2024, 10:29

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Согласно документу, к предпринимательской деятельности не относится адвокатская работа.

Какой именно деятельностью смогут заниматься индивидуальные предприниматели, правительство определит до 1 июля. При этом ИП и организации до 100 человек будут относиться к субъектам малого бизнеса.

Это следует из опубликованных на Национальном правовом интернет-портале изменений законов по вопросам предпринимательской деятельности, отмечает officelife.media.

Согласно документу, к предпринимательской деятельности не относится, например, адвокатская и нотариальная работа, а также деятельность третейских судей, медиаторов, временных научных коллективов и коллективов культурных мероприятий. Также не являются предпринимателями владельцы подсобных хозяйств.

К юрлицам будут относить малые организации до 100 человек, средние — до 250 сотрудников и крупные — более 250 человек. Ранее сообщалось, что в перечень физлиц включили ремесленников, владельцев агроусадеб, самозанятых и ИП.

Виды деятельности ИП, которых не будет в перечне правительства, с 1 октября перестанут регистрировать.