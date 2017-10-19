Американские синоптики рассказали, какой будет зима в Беларуси 9 19.10.2017, 20:18

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Начало зимы будет в Беларуси будет теплым.

Грядущая зима в странах Балтии и Беларуси ожидается более холодной и снежной, чем в предыдущие годы, прогнозируют американские синоптики AccuWeather, пишет Delfi.

В опубликованном в среду прогнозе говорится, что этой зимой в западной и северной части Европы будут частые шторма, местами вызывающие наводнения и разрушения. При этом на большей части Европы начало зимы будет теплым, а завершение — холодным.

По прогнозу AccuWeather, хотя в Восточной Европе начало зимы будет теплым, в декабре ожидаются волны холода.

В регионе от Эстонии до Беларуси зимой будет много снега и его общее количество приблизится к норме, тогда как в предыдущие зимы снега было мало.