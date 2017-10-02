Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 2.10.2017, 21:34

Дебаты по референдуму о независимости Каталонии пройдут 4 октября.

Европейский парламент 4 октября 2017 года проведет дебаты по референдуму о независимости Каталонии. Соответствующее решение приняли большинство евродепутатов, передает РБК со ссылкой на EUobserver.

Сообщается, что за обсуждение референдума в Каталонии выступили представители левых, а также либеральной, социалистической и правоцентристской групп Европарламента. В ходе дебатов евродепутаты намерены обсудить "насилие во время референдума о независимости".

Глава Европарламента Антонио Таяни также анонсировал дебаты.

"Я поговорил с главой правительства Испании Мариано Рахоем. Европарламент будет обсуждать конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете последних событий в Каталонии", - отметил он.

Напомним, ранее в Каталонии назвали сроки провозглашения независимости. По словам главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, власти объявят решение о провозглашении независимости в течение 24 часов после публикации результатов референдума.