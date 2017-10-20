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Голограмма Роя Орбисона отправится в тур по Великобритании

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  • 20.10.2017, 13:10
Рой Орбисон

Его песни прозвучат в сопровождении Королевского филармонического оркестра.

В Великобритании пройдет серия концертов с участием голограммы Роя Орбисона. Его песни прозвучат в сопровождении Королевского филармонического оркестра, сообщает meduza.io.

Тур начнется 8 апреля в Кардиффе. Затем состоятся концерты в Бирмингеме, Манчестере, Эдинбурге, Глазго, Лидсе, Ноттингеме, Ливерпуле, Лондоне и Борнмуте. Билеты поступят в продажу 27 октября.

Рой Орбисон получил всемирную известность в 1960-х годах. Среди главных его хитов — «Oh, Pretty Woman», «Only The Lonely» и «Itʼs Over». В 1980-х годах он вошел в состав супергруппы The Traveling Wilburys — вместе с ним играли Джордж Харрисон, Боб Дилан, Джефф Линн и Том Петти. Орбисон умер от сердечного приступа в 1988 году в возрасте 52 лет.

На церемонии Billboard Music Awards, которая состоялась в 2014 году в Лас-Вегасе, «выступила» голограмма Майкла Джексона. В 2012 году на фестивале Coachella использовали голографическое изображение Тупака Шакура.


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