Ученые показали, как изменится внешность человека через тысячу лет 6 21.10.2017, 10:36

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Люди станут умнее и ко многим болезням выработается иммунитет.

Компьютерная модель позволила заглянуть в будущее и показала, как могут выглядеть люди спустя, например, одну тысячу лет, сообщает belnovosti.by.

«Безусловно, люди станут умнее, и ко многим болезням у людей выработается иммунитет», – отмечают специалисты, изучающие данный вопрос.

Это станет возможным благодаря передовым технологиям, которые позволят человеку меняться не только внешне, но и изменения будут проходить на молекулярном уровне.

Технологии будущего позволят людям покорить другие планеты, в том числе и отправиться на Марс. В связи с тем, что света на Красной планете меньше на 66 %, то глаза у людей станут больше, а марсианская гравитация сделает человека выше.