В Польше вступил в действие закон о сносе советских памятников 4 21.10.2017, 12:54

2,288

С 21 октября в Польше вступили в силу поправки к закону о пропаганде тоталитарных режимов и декоммунизации.

Новая редакция закона предусматривает снос около сотни памятников, установленных во времена Польской Народной Республики.

Закон «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя» действует в Польше с апреля 2016 года. Закон запретил называть улицы, школы, больницы, в честь героев или событий, прославляющие коммунизм и другие тоталитарные режимы.

В 2017 году президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к этому закону. Поправки расширять список объектов, на которые распространяется действие закона. Под декоммунизации попадают: бюсты, барельефы, вывески, обелиски, памятные камни, мемориальные объекты. Исключение сделано для памятников архитектуры, художественных произведений, кладбищ и других мест захоронения, а также для объектов, не находящихся в публичных местах.