Политзаключенный Алексей Милюков вышел на свободу 1 21.10.2017, 19:56

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Фото: «Новы час»

Политзаключенного на свободе встречали родные и активисты из Бобруйска.

В Горках освободился из ИК-9 политзаключенный Алексей Милюков (Желнов). Вопреки обычному расписанию подобных мероприятий, парня освободили в третьем часу дня, пишет babruysk.by.

Сразу у ворот учреждения Алексей дал интервью встречавшим его журналистам. И одной из первых его фраз было:

– У большинства сотрудников нету ни чести, ни достоинства…

Фото с сайта babruysk.by

Напомним, Алексея осудили за, якобы, избиение сотрудника милиции при исполнении (4-го сентября 2013 г. он с отцом обратился к работником ГАИ с официальным заявлением, те – «навалились» на Желновых гурбой, – чтобы, видимо, не давать ходу этому заявлению; чуть позже у одного из сотрудников ГАИ, из какого-то места, якобы пошла кровь…).

Фото с сайта babruysk.by

После того, как Алексея поместили в исправительное учреждение открытого типа, начался прессинг со стороны администрации. В результате этого, ему ужесточили режим содержания и перевели в исправительную колонию закрытого типа – ИК № 9 города Горки.

Фото с сайта babruysk.by

Эта колония известна, в первую очередь, своими репрессиями в отношении заключенных. И Алексей не стал исключением.

Так, например, с Алексеем было негласно запрещено общение. А тех, кто этот запрет нарушал, сразу наказывали. Об этом в своем интервью сообщил сам Милюков.

Фото с сайта babruysk.by

Также последние два месяца парень провел в штрафном изоляторе (ШИЗО). Как он говорит, все нарушения были надуманными и абсурдными. Результат такой отсидки – выросшая борода. (Заметим, растительность на лице категорически запрещена в исправительных учреждениях закрытого типа. Единственное место, где она может появиться – ШИЗО. Ведь в этих помещениях запрещены какие-либо колюще-режущие средства, в том числе и бритвенные станки).