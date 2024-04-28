В Столине родители через суд выписали из квартиры своих сыновей, которые живут в Польше 28.04.2024, 1:04

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Как им это удалось.

В Столине родители обратились в местный суд, чтобы выписать из их квартиры двоих сыновей, которые более трех лет живут в Польше. В судебном постановлении не написано, почему они решили так сделать.

Но выписаться из квартиры, не приезжая в Беларусь, — полезная возможность для тех белорусов, которые опасаются, что силовики придут с обысками к их родителям или к родственникам, у которых они прописаны.

Bgmedia.site рассказывает, как выписаться из квартиры, не приезжая в Беларусь.

Суд Столинского района 25 марта рассмотрел гражданское дело по иску родителей к их двоим сыновьям о признании их утратившими право пользования жилым помещением.

Родители в иске указали, что в принадлежащей им квартире, которая находится в Столине, зарегистрированы их сыновья. Они более трех лет не живут в этой квартире, поскольку выехали на постоянное жительство в Польшу и проживают там в квартире, которая принадлежит одному из членов семьи.

Родители пошли на такой шаг точно не из-за конфликта, потому что сыновья на суде согласились с исковыми требованиями родителей в полном объеме. Но из судебного постановления непонятно, приезжали ли сыновья в Столин, чтобы поучаствовать в суде. Они могли сделать это и дистанционно.

Судья посчитал, что в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса иск родителей подлежит удовлетворению. В итоге он признал сыновей родителей утратившими право владения и пользования жилым помещением в связи с выездом на постоянное место жительства в другое жилое помещение.

Как выписаться из квартиры, не приезжая в Беларусь

После 2020 года немало белoрусов вынужденно уехали из страны. При этом часть из них по-прежнему зарегистрирована в Беларуси: кто-то — в квартире родителей, кто-то у других родственников.

Можно ли выписаться из квартиры, не приезжая в страну? Юристы объяснили «Зеркало» следующее: если человек не является владельцем «квадратов» и у него нет доли в праве собственности, то люди, зарегистрированные в квартире, могут обратиться в суд с иском. В нем они просят суд признать человека утратившим право владения и пользования жилым помещением. Документ следует подавать в суд района, где находится жилье.

«Для удовлетворения иска важно доказать два факта. А именно то, что человек добровольно выехал из квартиры и проживает по другому адресу. Как правило, сам факт отъезда за пределы страны может подтвердить утрату интереса человека в пользовании квартирой и добровольность выезда. Удостовериться в отъезде за границу суд может, запросив сведения в Госпогранкомитете, также сделав запрос в РУВД, чтобы сотрудники опросили соседей по факту проживания лиц в данной квартире. Дополнительным аргументом может стать то, что человек не участвует в оплате коммуналки», — рассказывают юристы.

По возможности суду стоит сообщить место жительства переехавшего за границу. А если вы не в курсе, то его последний известный вам адрес плюс контактные данные — телефон, электронную почту. Это нужно, чтобы уведомить человека о судебном споре.

«Суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства, то есть без ответчика».

При этом если суд поддержит решение снять человека с учета по месту жительства, то его выпишут из квартиры. И приезжать в страну для этого не нужно.