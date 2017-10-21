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Победителем выборов в Чехии стала партия миллиардера Бабиша

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  • 21.10.2017, 21:40
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Андрей Бабиш
Фото: investor.bg

В парламент прошло рекордное число партий – девять.

Движение миллиардера Андрея Бабиша ANO ("Акция недовольных граждан") одержало убедительную победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. Согласно предварительным итогам подсчета голосов, она получила более 29 процентов голосов, существенно опередив занявшую второе место правоцентристскую Гражданскую демократическую партию, передает «Радио Свобода».

В парламент прошло рекордное число партий - девять, в том числе Пиратская партия, правые популисты Томио Окамуры, коммунисты и несколько проевропейских партий. Наблюдатели отмечают успех популистских сил, к которым относят и движение Андрея Бабиша, и относительную неудачу традиционных политических партий.

Движение ANO выступает, в частности, за ужесточение миграционной политики Европейского союза, против системы квот для распределения беженцев по различным странам ЕС.

Ожидается, что президент Чехии Милош Земан поручит Бабишу сформировать правительство. Однако ряд прошедших в парламент партий уже отказались участвовать в переговорах о новом кабинете. Они обвиняют Бабиша в авторитарных тенденциях. Кроме того, против него недавно было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях.


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