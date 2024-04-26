Белорус вложил более $100 тысяч в приложение для спасения планеты 3 26.04.2024, 10:23

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Бывший политзаключенный рассказал о своем стартапе.

Беларус Алексей Коротков — бывший политзаключенный и фаундер стартапа MakeML — запустил необычный проект PineOx, пишет devby.io.

Приложение учит пользователей сокращать личный углеродный след. За уроки, пройденные в приложении, команда стартапа сажает реальные деревья. А CO2 калькулятор внутри приложения подсчитывает ваш вклад в помощь планете.

Алексей рассказал devby.io детали.

Идея проекта

— Глобальное потепление — серьезная проблема. По оценкам Bloomberg, чтобы остановить глобальное потепление, нужно потратить около 50 триллионов долларов.

И если мы за ближайшие десятилетия не решим эту проблему, то, по оценкам Forbes, к 2100 году от последствий глобального потепления погибнет более 83 миллионов человек, больше чем во время Второй мировой войны.

Но для обычных людей сегодня нет качественных продуктов, которые позволяли бы эффективно влиять на решение этой проблемы.

Нам предлагают, например, придерживаться Responsible Consumption (экономное использование природных ресурсов в рамках удовлетворения только лишь необходимых потребностей). Но даже если мы что-то предпринимаем, чтобы минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду, то не можем оценить эффект от своих действий. И в конце концов не можем полностью исключить негативное влияние на окружающую среду.

Поэтому и появилась идея создать интересный, понятный и прозрачный продукт для пользователя. Чтобы он понимал свой вклад в решение проблем окружающей среды.

Один из способов компенсировать ущерб, который человек наносит планете, — это посадить дерево. Деревья и почва на данный момент ответственны за 99,9% извлечения CO2 из атмосферы. При этом в мире вырубается примерно 15 миллиардов деревьев ежегодно, а высаживается только половина от того, что было вырублено.

Мы для себя определили глобальную цель — прийти к тому, чтобы ежегодно в мире высаживалось столько же деревьев, сколько вырубается. То есть если сейчас высаживается 7−8 миллиардов, значит, необходимо добавить еще примерно столько же.

Цель очень амбициозная. Например, Eden Reforestation Projects — крупнейшая non-profit организация, которая высаживает деревья, за последние 10 лет посадила примерно миллиард деревьев. А мы говорим про 8 миллиардов деревьев в год.

Мы не сразу пришли к концепции приложения.

Начали с организации ивентов по посадке деревьев. За весну - осень прошлого года провели 24 ивента в разных странах, например, в Литве, Польше, Чехии, Германии, Нидерландах, США, Франции. Посадили около тысячи саженцев. Заказывали их на eBay и Allegro примерно по доллару за штуку. Это стандартная цена на саженцы и в Польше, и в США, и в других странах при заказе небольших партий по 50−70 штук.

Но уже в процессе мы поняли, что постоянная организация таких ивентов требует больших финансовых вложений и времени. Сопутствующие расходы оказались в разы выше затрат на закупку саженцев.

Если на саженцы мы потратили 1000−1500 долларов, то на организацию ивентов не меньше 15 000 долларов с учетом затрат на транспорт, питание, развлекательные программы.

Но и жителям городов, как показал опыт, полностью самим организовать достаточно сложно. Из всех ивентов фактически без нашего непосредственного участия было организовано только четыре. Поэтому мы изменили концепцию и решили продолжить реализацию своего проекта через приложение.

Как работает PineOx

Приложение PineOx сейчас работает в бета-режиме, но каждый желающий, у кого есть iPhone, может установить его, протестировать и посадить свое дерево. Для этого нужно скачать приложение из AppStore и воспользоваться для регистрации инвайт-кодом «YM1OS5». Версия для Android должна появиться в ближайшие два месяца.

В приложении пользователю нужно ответить на ряд вопросов, касающихся его повседневной жизни, например, как часто он летает на самолете, как часто ездит на автомобиле, в каком доме живет (энергоэффективном или нет).

На основе полученных данных специальный калькулятор рассчитывает эмиссию CO2 конкретного пользователя (оценка уровня выброса парниковых газов), а также рассчитывает, на какое время пользователь станет CO2-нейтральным после посадки одного дерева.

Также после регистрации новый пользователь получает виртуальную семечку, она бесплатная. Полив семечку, пользователь получает возможность посадить реальное дерево с помощью команды PineOx. Чтобы полить семечку, нужно пройти два квиза.

В этот момент будет заложена следующая виртуальная семечка. Чтобы ее открыть, можно пригласить друга, подарить дерево другу или посмотреть рекламу.

У пользователя есть возможность подарить кому-нибудь два дерева. Для этого нужно выбрать контакт из записной книжки и оставить сообщение этому человеку. Ему придет СМС со ссылкой на сайт и сообщением, что такой-то человек подарил дерево. То есть при регистрации у второго пользователя уже будет свое дерево.

Также в PineOx есть функция tree impact — это количество деревьев, посаженных пользователем и теми, кого он пригласил. Tree impact пользователя отображается в виде опушки леса, где каждое дерево представляет реально посаженное.

Инвестиции, монетизация, seed раунд

— В команде PineOx сейчас около 15 человек. Мы сами полностью контролируем весь процесс — от закупки саженцев до их посадки, потому что сторонние организации не смогут обеспечить необходимый уровень прозрачности.

Специальных навыков, чтобы научиться сажать деревья, не нужно. Процесс простой, за 5−10 минут можно объяснить и показать, как это делается. Профессиональные tree-planters за день могут посадить до 3 тысяч деревьев.

Саженцы закупаем на Allegro примерно по доллару за штуку. Чтобы проект развивался, саженцы должны быть, во-первых, дешевые, во-вторых, чтобы за ними требовался минимальный уход, иначе это сильно увеличит расходы. Именно поэтому мы остановились на соснах и елях, у которых плюс ко всему них очень широкий ареал обитания.

Думаю, сейчас будем много деревьев сажать в Польше. У нас уже есть опыт, много ивентов по посадке деревьев в прошлом году как раз провели в этой стране.

Кстати, во время сезона посадки лесничества и в Польше, и в Беларуси выдают саженцы бесплатно, если есть желающие их посадить. И не так давно мы смогли таким образом посадить в Беларуси 1200 саженцев.

Все посаженные деревья обязательно фотографируем. Пользователь получает доступ к фотографии своего дерева и информацию о локации, где оно растет. Также в приложении есть возможность посмотреть, сколько деревьев и где посадили другие пользователи.

То есть мы соблюдаем максимальную прозрачность. У многих non-profit компаний, которые занимаются высадкой деревьев, есть проблемы с прозрачностью. В их отчетах не всегда есть вся необходимая информация, в том числе об использовании денег граждан, которые донатили таким компаниям.

Проект я полностью сам финансирую. Общие затраты на сегодня превышают 100 тысяч долларов. В PineOx вложены деньги, которые я получил от продажи своей доли в другом проекте Sleepagotchi (приложение, которое помогает соблюдать режима сна).

Пока приложение PineOx никак не монетизируется. Этот функционал появится чуть позже. Сейчас у нас в планах запустить маркетинговую кампанию как раз с весенним сезоном посадки деревьев. А дальше планируем привлечь seed раунд, так только будет трэкшен и возможность продемонстрировать инвесторам какие-то цифры.