Россия начала использовать в Украине «сирийскую тактику» 5 26.04.2024, 10:01

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США в ОБСЕ раскрыли детали.

Российские войска повторяют в Украине собственную тактику в Сирии, нанося повторные авиационные и ракетные удары по гражданским.

«Я хотел бы сосредоточиться на вероятных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по парамедикам и лицам, которые прибывают, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство следует собственному примеру в Сирии, где оно совершило десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники», - сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей, которого цитирует «Укринформ».

По словам дипломата, в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 года эксперты отметили «четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками при ведении боевых действий».

Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности удар «Калибром» 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.

«Через 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, которая попала в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно выбраны мишенью», - пояснил Ганвей.

Как он добавил, с тех пор появились доказательства того, что страна-агрессор убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила почти 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.

«Вызывает беспокойство тот факт, что Россия все чаще использует этот тип атак. Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в течение последних недель наблюдается «особенно тревожная картина» таких ударов. Только в марте и апреле в результате повторных атак России, направленных против тех, кто первыми реагирует на чрезвычайные ситуации, погибло около 30 спасателей в Одессе, Харькове и Запорожье, а более 20 получили ранения», - возмутился дипломат.

Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права оккупантами не должны оставаться безнаказанными, и эта кампания РФ против гражданского населения Украины должна быть прекращена.