Конституционный суд Молдовы ограничил полномочия Додона 6 22.10.2017, 8:24

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Министра обороны страны будет назначать спикер парламента или премьер.

Конституционный суд Молдовы разрешил утвердить кандидатуру министра обороны спикеру парламента Андриану Канду или премьер-министру Павелу Филипу вместо президента страны Игоря Додона.

Об этом пишет newsmaker.md.

12 сентября Филип предложил Додону кандидатуру на должность министра обороны Еуджена Стурзы, но президент ее отклонил. Позже премьер Молдовы повторно выдвинул данную кандидатуру, но Додон вновь не подписал указ о назначении. Кабмин Молдовы обратился в Конституционный суд страны чтобы выяснить, как действовать в подобных ситуациях.

Конституционный суд постановил, что в случае отказа президента назначить предложенного правящей партией министра обороны, это могут сделать спикер или премьер без согласия и участия президента.

В свою очередь, Додон заявил, что он не признает назначенного таким образом министра обороны. Решение Конституционного суда он назвал узурпацией власти и пообещал, что правящая Демократичная партия и Конституционный суд "ответят за все беззакония".