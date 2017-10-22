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В американском ресторане сняли на видео «призрака»

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  • 22.10.2017, 8:27
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Кто-то невидимый заставляет стулья двигаться и падать.

Сотрудники спортивного бара Cronies в Вентуре, штат Калифорния, США, заявили, что в их заведении поселился призрак. Они сняли ролик, на котором показали необъяснимые падения и передвижения стульев, увиденные на камере наблюдения. Об этом сообщает NY Daily News (перевод – lenta.ru).

Видеозапись опубликована на YouTube-канале ViralHog 20 октября. В ролике показаны два инцидента, которые произошли в разное время. Первый случился ночью: в пустом ресторане без видимой причины упал на пол один из барных стульев. На втором видео в переполненном людьми баре отодвинулся другой стул, причем заметно, что никто из присутствующих его не трогал.


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