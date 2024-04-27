Главнокомандующий ВСУ: Ситуация на фронте сложная, с тенденцией к обострению 27.04.2024, 19:52

Сырский напомнил странам-партнерам о важности срочного предоставления нового оружия.

Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины («формат Рамштайн»).

- Я (...) проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению, - сообщил Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, партнерам Украины объяснили специфику российских авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры, а также о насущных потребностях Украины в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

В частности командующий ВСУ отметил, что своевременное поступление вооружений в Украину имеет ключевое значение.