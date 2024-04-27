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Белорусский историк раскрыл тайну детского рисунка в книге 17-го века

  • 27.04.2024, 19:50
Белорусский историк раскрыл тайну детского рисунка в книге 17-го века

Рисунок нашли в книге униатского священника.

Историк Денис Лисейчиков раскрыл секрет детского рисунка на старинной гравюре XVII века. Его нашли в книге униатского священника из Старого Лепеля.

На картине изображён неизвестный персонаж — то ли охотник, то ли солдат. Оказалось, что в домах того времени была популярна плитка с изображением мушкетёра. По мнению исследователя, именно его молодой художник и перенёс в книгу своего отца.

Денису Лисейчикову удалось установить и личность автора — это Владислав (Василий) Анишкевич, который в 1691 году вступил в орден базыльян.

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