Врач-стоматолог: Шоколад полезен для зубов 2 22.10.2017, 10:46

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А вот с шоколадными конфетами все обстоит несколько иначе.

Неожиданные ответы на вопросы газеты «ВБ» и ее читателей дал врач-стоматолог из Бобруйска Андрей Зивенко.

«Зубной нитью пользоваться обязательно»

- Сегодня в продаже много различных зубных щеток. Какую лучше выбрать? Всем ли подходит электрическая зубная щетка?

– Зубные щетки обычные делятся по степени жёсткости: мягкая, средней жесткости и жёсткая. Бывают экстрамягкие щетки для людей, которым были проведены операции в полости рта, либо имеющих заболевания пародонта (группа болезней, сопровождающихся поражением твердых и мягких тканей, окружающих зубы – ред.). Чем щетка мягче, тем меньше зубного налета она может убрать. Большинству людей подойдет средняя жесткость. Жесткие применяются обычно по назначению врача-стоматолога. Что касается щетины, сегодня натуральную практически не используют, поскольку из-за естественной пористой структуры волосков в них проникает большое количество микроорганизмов. Сама рабочая часть поверхности щетки существенного значения не имеет.

Что касается электрической щетки, изначально она была придумала для людей с ограниченными физическими возможностями. Но позже вошла в быт здоровых людей. Нельзя сказать, что она лучше или хуже ручной щетки. Кто к чему привык.

- А какими критериями следует руководствоваться при выборе зубной пасты?

– Зубные пасты делятся на три группы - гигиенические, лечебно-профилактические и лечебные. Выбирая определенный вид, нужно учитывать здоровье ваших зубов и десен. Если нет никаких проблем, можно пользоваться любой гигиенической пастой, которая только очищает зубы от налета и освежает полость рта. Если есть какие-то проблемы, то подойдут лечебно-профилактические и лечебные пасты. Важный критерий в наших условиях: паста должна содержать фтор. Помимо зубной пасты рекомендуется использовать зубной ополаскиватель, желательно того же производителя.

- Обязательно ли пользоваться зубной нитью? Как часто необходимо это делать?

– Пользоваться обязательно. Потому что зубная щетка и паста позволяют очистить только около 75% налета, с зубной нитью - до 95%. Очистить межзубные промежутки щеткой невозможно. Зубная нить бывает разных видов, определиться с выбором поможет стоматолог. Пользоваться ей стоит после чистки зубов. Если есть заболевания пародонта и межзубные промежутки довольно большие, то можно дополнительно использовать еще и зубные ершики, зубочистки, и делать это после каждого приема пищи. К слову, нельзя одним кусочком зубной нити очищать все зубы. Каждый промежуток должен очищаться новым кусочком нити.

«Чистый шоколад полезен для зубов»

- Вредна ли для зубов жвачка?

– Сама по себе она на зубы не влияет. Но после приема пищи жвачка помогает усилить слюноотделение, что частично очистит поверхность зубов от остатков пищи. Но жевать ее долго не стоит, достаточно 3-5 минут. И помните, что сама по себе жвачка не способна заменить полноценную чистку зубов. Некоторые говорят, что из-за жевательных резинок вылетают пломбы. Это не совсем так. Если пломба имеет какие-то дефекты, и неполноценна, то, конечно, жвачка поможет ей «уйти» со своего места. А если с пломбой все в порядке, то вреда жвачка не нанесет.

- А семечки?

– Они полезны для всего организма. Если чистить их руками, то вреда для эмали не будет. Но если делать это зубами, то эмаль стачивается. Это портит эстетический вид, и восстановить зубы порой непросто. К нам много таких пациентов приходят. Кстати, аналогичная проблема бывает у профессиональных швей, которые перегрызают нитку передними зубами.

- Одни говорят, что шоколад вреден для зубов, другие – что полезен. Кому верить?

– Шоколад содержит какао-бобы, которые обладают антибактериальным действием. Чистый шоколад, в котором не менее 56% какао-бобов, полезен для зубов. К шоколадным конфетам это не имеет никакого отношения. В конфетах содержится много сахара и его заменителей, которые вредны для зубной эмали.

- Какие продукты стоит включать в питание, чтобы зубы были здоровы? А какие категорически исключить?

– Все, что полезно нашему организму, полезно и зубам. Питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, и содержать достаточное количество микроэлементов и витаминов. Конечно, для зубов полезна еда, содержащая кальций - кисломолочные продукты, сыры. Однозначно плохо на зубы влияет сладкое, газированные напитки, в частности, кока-кола. Ортофосфорная кислота, содержащаяся в ней, «вымывает» кальций из организма, разрушает эмаль.

- Мне не рекомендовали отбеливание химическим способом в одной из клиник Минска. Сказали, что с эмалью что-то не так. Возможно, есть альтернативные способы отбеливания»?

– Дело в том, что эмаль у всех людей разная. Использование химических методов отбеливания приводит к повышению чувствительности зубов. И если применять таковой в стоматологическом кабинете, то необходимо сразу использовать курс реминерализующей терапии, позволяющую восстановить эмаль. Есть еще способ фотоотбеливания. Он довольно дорогой, зато эффективность его существенна уже после первых сеансов. Но при этом методе чувствительность зубов также возрастает. Хочу сказать, что само по себе отбеливание ничего не дает. Нужно нормализовать гигиену, удалить зубной камень. Если все это сделать, и человек будет сам поддерживать гигиену рта на должном уровне, то прибегать к отбеливанию ему не придется. Использовать различные отбеливающие препараты, которые есть в продаже, и народные средства, я бы не рекомендовал. Это может привести к нарушению эмали, повреждению слизистой полости рта и ожогам. Единственный способ, который можно использовать дома: старый добрый зубной порошок вместе с зубной пастой.

- Действительно ли курение ослабляет зубную эмаль?

– Курение вредит организму в целом, в частности зубам. Смолы, входящие в состав сигарет, приводят к повышенному отложению налета на поверхности зубов. Заядлого курильщика легко узнать по желтым зубам. Курящие люди чаще страдают от кариеса, гингивита (хроническое воспаление десен), стоматита (образование болезненных язвочек на внутренней поверхности губ и щек), и других заболеваний зубов полости рта.

«У одной моей пациентки далеко за 70 начал расти зуб мудрости»

- Надо ли удалять зубы мудрости?

– Даже среди специалистов бывают разногласия по этому поводу. Удаление зуба мудрости – это операция. И, как любая операция, она имеет свои показания и противопоказания. Убирать эти зубы стоит лишь в том случае, если это действительно показано: например, зуб растёт неправильно, ему не хватает места и он доставляет дискомфорт, либо при хроническом воспалении. В каждом конкретном случае нужно провести обследование и принять решение.

- До какого возраста могут расти зубы мудрости? Один из стоматологов рассказывал, что на прием к нему пришла 70-летняя женщина, у которой такой вдруг проклюнулся…

– У меня самого был случай: пришла пациентка, которой далеко за 70. Во рту ни одного зуба, на нижней челюсти съемный протез, и у нее начал расти зуб мудрости, который лежал в челюсти. Женщина почувствовала дискомфорт и обратилась к врачу. Зубы мудрости редко растут в «стандартные» сроки. Часто они появляются после 25, 30-ти, и позже, если условия для роста были неблагоприятны.

- Правда ли, что при поцелуях передаются заболевания десен?

– Полость рта у каждого человека имеет собственный микробный пейзаж. В ней содержатся более 500 видов микроорганизмов, при поцелуях передача их однозначно будет. Но заболевания десен – это целый комплекс факторов, а не какой-то там один микроорганизм. Причиной их являются нарушение кровообращения, плохая гигиена, зубной налет и камень, какие-то сопутствующие заболевания. Поцелуй и обмен микробной флорой – лишь один из факторов риска.

- Если изо рта неприятный запах, что делать?

– В первую очередь нужно определить его причину. Запах может идти не только от зубов и десен, а еще от воспаленных миндалин. Хронический тонзиллит ведет к формированию в лакунах микроорганизмов, вызывающих очень неприятный запах. Заболевания печени, желудочно-кишечного такта, сахарный диабет, хронический гайморит – все это способствует появлению неприятного запаха. Для начала, конечно, следует привести полость рта в порядок. Если запах не ушел, то искать причины в другом. Можно пользоваться дезодорантом для рта, который содержит антисептики и вещества, изменяющие кислотность полости рта после приема пищи. Хотя дезодорант помогает лишь на время бороться с неприятным запахом. Основную причину все равно придется искать и удалять.

«Девочке стало плохо уже после пробы на лидокаин»

- Как понять, есть ли аллергия на лидокаин?

– Для обезболивания используются лидокаин, ультракаин. Определить, есть ли у человека аллергия на какой-либо препарат, может аллерголог. Если пациент впервые пришел на лечение к стоматологу, и ему требуется анестезия, то делается накожная или подъязычная проба. Как-то ко мне на прием пришла девочка, которой уже при проведении пробы стало плохо. Позже у нее была выявлена аллергия практически на все местные анестетики.

- Сыну заложили в зуб мышьяк, чтобы убить нерв. В назначенный срок прийти к врачу он не смог. Потом по разным причинам визит отложился еще на несколько недель. Сколько можно держать мышьяк в зубе?

– Мышьяк, как таковой, не используется уже давно. Пасты, которыми убивают нерв, имеют свою инструкцию. Если написано, что она закладывается на 7 или 10 дней, то срок желательно не нарушать. Если по какой-либо причине не получилось прийти к стоматологу именно в этот день, то сделать это лучше как можно раньше. Потому что все те изменения, которые произошли в пульпе зуба, в последующем будут передвигаться на глубжележащие ткани, что впоследствии может привести к удалению зуба.

«В моей практике бывали случаи, когда падали в обморок и мужчины, и женщины»

- Иногда пациенты теряют сознание от страха? Как вы успокаиваете их, если им очень страшно?

– Страх – чувство вполне адекватное и должно присутствовать у человека. Любое вмешательство в организм человека – это на подсознательном уровне угроза его существованию. Потому нет смысла говорить пациенту: «Это не страшно, не стоит бояться». Главное – объяснить, что ему это необходимо. И еще рассказать о том, что с ним будут делать, потому что самое страшное – неизвестность. Универсальных фраз нет, к каждому нужен индивидуальный подход. Если побороть страх не получается, то накануне посещения врача можно использовать препараты, помогающие побороть чувство страха. Это, так называемые анксиолитики: «Новопассит», «Афобазол», и другие. Современная стоматология располагает богатым арсеналом анестетиков, позволяющих провести лечение без всякой боли и неприятных ощущений.

- В обморок никто у вас не падал?

– В моей практике бывали случаи, когда падали в обморок и мужчины, и женщины. Дети не теряют сознание, а убегают. Бывало, что и взрослые пациенты покидали кабинет.

- А боятся ли стоматологи лечить зубы? Вам лично бывает страшно?

– Лечимся мы, как правило у коллег. Работая столько лет в стоматологии, знаешь все этапы лечения, и большого страха нет. Но вмешательство в личное пространство вызывает определённое нервное напряжение.

- Снятся ли вам зубы по ночам?

– Снятся. Как водителю снится машина, швее – швейная машинка. Вижу во сне и зубы, и пациентов, и рабочий кабинет. Скорее всего, это связано с психоэмоциональной нагрузкой, которая выливается в ночные кошмары!