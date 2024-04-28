Украина откажется от постсоветской модели социальной политики 28.04.2024, 6:00

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Об этом заявил премьер-министр страны.

Украина отказывается от постсоветской «патерналистской» модели социальной политики. Вместо нее будет новая, более европейская модель, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на открытии Международного саммита министров социальной политики в Киеве.

По его словам, в новой модели социальная политика будет начинаться с социальной услуги, и только в случае необходимости дополняться адресной социальной выплатой. Шмыгаль называет это европейским подходом.

- Война всегда обостряет социальные вопросы. Количество людей, нуждающихся в поддержке, выросло и, к сожалению, продолжает расти. И старая постсоветская модель не может реагировать адекватно. Именно поэтому мы создаем принципиально новую систему. В ее основе принцип - формирование способности вместо зависимости, - сказал Шмыгаль.

В частности, правительство Украины будет создавать стимулы для возвращения людей к экономической активности. При этом поддержку будут иметь те, кто в ней действительно нуждается.

- Цифровизация, адресность, универсальность, справедливость, безбарьерность - это главные элементы нашей социальной политики, - подчеркнул украинский премьер.