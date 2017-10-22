Сколково-культ Игорь Яковенко, 7days.us

22.10.2017, 18:12

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Почему обречены на провал планы создания аналогов Кремниевых долин в России.

Через полгода после того, как Путин оккупировал Крым и поставил присматривать за полуостровом человека, которого раньше в Крыму больше знали под псевдонимом «Гоблин», новому смотрящему, которого теперь все зовут «глава республики Крым Сергей Аксенов», пришла в голову счастливая идея. «А не устроить ли в Крыму свою Кремниевую долину?» - спросил себя «Гоблин». Посмотрел на себя в зеркало и эта мысль понравилась ему еще больше. «Решено!» - громко произнес вслух «Гоблин» и немедленно дал команду созвать пресс-конференцию, на которой объявил, что в Крыму теперь будет своя Кремниевая долина, и что место, где будут располагаться крымские аналоги всех этих гуглов, эпплов, майкрософтов и прочих адобов с ораклами в данный момент уже подбирается, а о выпуске первых партий новой крымской высокотехнологичной продукции будет сообщено дополнительно.

Пошел четвертый год с момента первого объявления о «крымской кремниевой долине»… Первое время об этой идее вспоминали, потом как-то все реже… Айтишники из Крыма понемногу уезжают в связи с санкциями и в последнее время идея сдулась, скорчилась и как-то бочком и ползком скрылась в неизвестном направлении.

Но Россия очень большая страна. В ней много широко мыслящих руководителей. И вот, через 2 года идея Гоблина доползла до Саратова и поселилась в голове губернатора Валерия Радаева. Как-то раз Валерий Васильевич посетил завод, который выпускает лампочки и холодильники. Завод ему понравился, и губернатор предложил его руководителю выпускать iPhone7, до презентации которого производителем тогда еще (дело было в феврале 2016) оставалось более полугода (презентация состоялась в сентябре 2016). «У области не хватит денег на лицензию», - усомнился производитель лампочек и холодильников. «Нам все хватит, у нас же есть мозги», - парировал губернатор Радаев.

У жителей островов Меланезии после Второй мировой войны сменилась религия. Точнее, сама традиционная вера в духов осталась, но старый культ сменился новым. Меланезийцы стали самолетопоклонниками. Эта широко известная история про то, как жители островов, на которых во время войны были американские базы, и прилетали самолеты с западными товарами, были убеждены, что эти товары производят духи, а американцы их получают благодаря магическим ритуалам. После войны, когда самолеты с товарами прилетать перестали, меланезийцы стали делать самолеты и аэродромы из соломы и дерева и воспроизводить те действия, которые осуществляли диспетчеры, техники и летчики. Этот карго-культ держался несколько десятилетий, пока меланезийцы не убедились, что толку от него нет, и не вернулись к проверенным веками ритуалам, от которых толку тоже было немного, зато они были привычными и освященными традициями.

В сегодняшней путинской России происходит вялотекущая подковерная возня двух магических культов: нового, очень слабого культа IT-поклонников, назовем его Сколково-культ, и старого, проверенного веками культа поклонников Империи, спецслужб и оружия. Настоящей борьбы между этими культами нет, и не может быть, хотя бы потому, что силы неравны. Сколково-культ патронирует Медведев, личность беспримерной слабости и ничтожности, а старый имперско-полицейский культ возглавляет опытный и авторитетный шаман Путин. При желании Путин мог бы одним пальцем придавить все это айтишное развлечение, но ему, человеку глубоко невежественному и уважающему только силу и деньги, стало немного интересно, что это за криптовалюта и можно ли с помощью всех этих биткойнов увеличить свой и без того немыслимый капитал и прорвать постоянно сжимающееся кольцо экономической блокады.

Поэтому Медведеву разрешено играться, что он и делает, совершая действия, вполне смешные и абсурдные. 17.10.17 Дмитрий Медведев торжественно объявил о создании нового «Сколково» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как пояснил Медведев, это будет «инновационно-образовательный кластер на юге Петербурга». Цена новой игрушки – 41 миллиард рублей. Еще одна «научно-технологическая долина» под названием «Воробьевы горы» запланирована на базе МГУ.

Есть несколько причин, по которым вся эта затея с «долинами» в путинской России неизбежно закончится ровно так, как закончилась затея создать аналог Кремниевой долины в Крыму под бдительным присмотром Гоблина.

Первая причина: все эти «долины» и «сколково» создаются не просто так, а под людей ближнего круга или, по крайней мере, проверенных, «своих». Что, учитывая особенности формирования этого «ближнего круга», на 100% гарантирует полную несовместимость этих людей с научно-техническим прогрессом.

Насчет крымской «Кремниевой долины» под чутким руководством Гоблина все понятно. Возглавлять наблюдательный совет питерского «инновационно-образовательного кластера» будет губернатор Георгий Полтавченко. Георгий Сергеевич таких характерных псевдонимов, как глава Крыма вроде бы не имеет. Но вся его жизнь – гебешника, службиста и богомольца, единолично решившего отдать Исаакиевский собор РПЦ – показывает, что под его тяжелым взглядом питерская «долина» плодоносить не будет.

Научно-технологический кластер «Воробьевы горы» создается под фонд Екатерины Тихоновой, дочери Путина. Дочь за отца, естественно, не отвечает, и тут проблема не в том, что она – дочь Путина, а в том, что это обстоятельство стало единственной причиной ее карьерного взлета и создания под ее фонд масштабного научно-технического инновационного проекта.

Помимо убийственной для роста инноваций расстановки кадров, есть еще более существенный комплекс причин, по которым вся эта IT-магия в России не имеет никаких перспектив. Весь этот комплекс причин порождает главный имперско-полицейский культ, который доминирует в России.

Многочисленные служители этого культа, даже не желая того, убивают любые ростки инноваций своим дыханием. Параллельно попыткам власти одной рукой создать какие-то муляжи Кремниевых долин, другая рука этой же власти, Роскомнадзор грозит выкинуть из России Фейсбук. Суд штрафует Telegram за отказ предоставлять ФСБ ключи от переписки пользователей.

В это же самое время проходит всероссийская полицейская акция против политически активной молодежи. МВД объявляет ужесточение ответственности родителей и школ за участие детей в несанкционированных массовых акциях. Директора школ уже отреагировали и принялись самостоятельно в срочном порядке разбираться с думающими, политически активными подростками, вплоть до исключения.

Результат научного творчества напрямую зависит от свободы мысли. Которая, в свою очередь, плохо совместима с условиями полицейского государства. Если бы Гоблин или Полтавченко, или любой из путинского «ближнего круга», прикоснулся к той Кремниевой долине, которая возникла в Калифорнии, то этого чуда не случилось бы. Точнее, случилось бы, но в другом штате, куда все эти гении сбежали бы, спасаясь от зловонного дыхания друзей Владимира Путина.

Игорь Яковенко, 7days.us