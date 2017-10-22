«Марш показал, что белорусы готовы бороться за других»2
- Ольга Тышкевич, Facebook
- 22.10.2017, 21:25
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Все люди, которые вчера пришли Марш рассерженных белорусов, - настоящие герои.
Вчерашний марш показал, что есть в стране люди, которые готовы бороться за других, тех, которые сидят на диване и ждут с моря погоды… Все люди, которые вчера пришли, настоящие герои.
И не думайте, что вы идете на митинг к лидерам или к кому-то еще, вы идете отстаивать свои права, права своих родных и близких. Все, кто выходят, делают это за вас.
Люди, которые думают, что митинги не нужны или бесполезны, хочу сказать: не будь их, у предпринимателей, у большей части, конфисковали бы товар на 100% , а затем и все имущество.
У безработных, которых сократили с предприятий, матерей в декретных отпусках, инвалидов и прочих, которых должно защищать социально государство, до сих пор бы требовали оплаты за их жизнь. Продолжались бы смерти и суициды на этой почве.
Вспомните, когда люди, доведенные до отчаяния, выбрасывались из окон, после указа 222, и Декрета №3. Не будь бы митингов, все мы давно бы были крепостными крестьянами и работали за трудодни... Большая благодарность организаторам акций и маршей. Вы настоящие защитники народа!
Ольга Тышкевич, Facebook