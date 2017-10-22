«Марш показал, что белорусы готовы бороться за других» 2 Ольга Тышкевич, Facebook

22.10.2017, 21:25

2,957

Все люди, которые вчера пришли Марш рассерженных белорусов, - настоящие герои.

Вчерашний марш показал, что есть в стране люди, которые готовы бороться за других, тех, которые сидят на диване и ждут с моря погоды… Все люди, которые вчера пришли, настоящие герои.

И не думайте, что вы идете на митинг к лидерам или к кому-то еще, вы идете отстаивать свои права, права своих родных и близких. Все, кто выходят, делают это за вас.

Люди, которые думают, что митинги не нужны или бесполезны, хочу сказать: не будь их, у предпринимателей, у большей части, конфисковали бы товар на 100% , а затем и все имущество.

У безработных, которых сократили с предприятий, матерей в декретных отпусках, инвалидов и прочих, которых должно защищать социально государство, до сих пор бы требовали оплаты за их жизнь. Продолжались бы смерти и суициды на этой почве.

Вспомните, когда люди, доведенные до отчаяния, выбрасывались из окон, после указа 222, и Декрета №3. Не будь бы митингов, все мы давно бы были крепостными крестьянами и работали за трудодни... Большая благодарность организаторам акций и маршей. Вы настоящие защитники народа!

Ольга Тышкевич, Facebook