Шиномонтаж 2017: Как сэкономить по максимуму 8 23.10.2017, 11:54

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Первые заморозки уже на пороге, и владельцы автомобилей волей-неволей начинают задумываться, как переобуть свои машины.

О том, что, где, почем нынешней осенью, читайте в нашем обзоре с шиномонтажей белорусской столицы, пишет сайт abw.by.

Перейти на зимние покрышки до 1 декабря белорусским автолюбителям и профессионалам диктует и законодательство, и здравый смысл. А это значит, что на многочисленных шиномонтажах вот-вот начнется пора косьбы денежных знаков, важность которого сопоставима с курортным сезоном для жителей Сочи и Крыма.

Автовладельцам в этой ситуации остается надеяться лишь на то, что на их стороне сыграет высокая конкуренция, наблюдающаяся в данном секторе автомобильного бизнеса в последние годы. Практика показывает, что в наших широтах в рыночной борьбе все средства хороши.

Основным оружием в охоте на белорусского автовладельца является стоимость работ. Именно ее ставят во главу угла подавляющее большинство шиномонтажных мастерских и СТО, оказывающих услуги по замене шин. Но без подводных камней здесь не обходится. В погоне за низкими цифрами клиенту в рекламе очень часто декларируют лишь стоимость монтажа и демонтажа четырех покрышек с диска и на диск. О том, что дополнительно к этому придется заплатить за снятие/установку каждого колеса на автомобиль, процедуру балансировки колес, грузы и прочее, реклама, как правило, умалчивает. И это далеко не все, к чему нужно быть готовым, отправляясь переобувать резину.

Согласно информации, полученной в шиномонтажных мастерских, едва ли не у каждого 4-го автомобиля нуждаются в правке и раскатке 1-2 диска. Также часто требуют внимания посадочные поверхности под покрышку на стальных дисках, сильно страдающих от коррозии. Еще может понадобиться замена вентилей ("сосков"), через которые воздух подается в шину.

Следующий нюанс, который следует учитывать, готовясь к переобуванию колес, - стоимость монтажа/демонтажа покрышек напрямую зависит от диаметра диска, типа автомобиля (внедорожники, микроавтобусы и коммерческий транспорт переобуть существенно дороже), а также вида шин (обычные или Runflat). Некоторые особенно умно-жадные монтажи пытаются заработать дополнительные деньги еще и на колесах с датчиками давления в шинах, но это скорее исключение, чем правило.

В итоге вместо 15-20 рублей за переобувание комплекта колес, как об этом говорится в рекламе, стоимость смены шин возрастает до 50-60 рублей в реальной жизни. Причем никто никого не обманывает, просто нужно внимательно читать условия акций.

Тем не менее возможность сэкономить на смене колес есть. Первое и самое очевидное решение – наличие двух комплектов колес (диск + покрышка) для зимнего и летнего сезонов и самостоятельная их замена. В этом случае автовладельцу будет достаточно лишь отбалансировать зимние колеса перед установкой на автомобиль после длительного и не всегда правильного хранения. Минус у этого варианта один – затраты на приобретение второго комплекта дисков.

Вариант два – интернет-серфинг по рекламным акциям шиномонтажей. Те же Slivki.by сегодня рекламируют скидки 89 шиномонтажей. Здесь совет один – внимательно читайте условия акций и уточняйте их по указанным телефонам. Не помешает также прочесть отзывы тех, кто уже воспользовался предлагаемой услугой. Объекты пристального внимания те же, что упомянуты выше: включена ли стоимость монтажа-демонтажа колеса с авто/на авто, требуется ли отдельная плата за грузы и сам процесс балансировки, сколько стоит смена шин конкретно вашего диаметра с упором на тип машины и тип используемых покрышек.

Неплохо также поинтересоваться наличием на шиномонтаже записи на конкретное время.

Желающих сэкономить у нас много - не исключено, что, примкнув к их рядам, придется час-другой прокуковать в очереди.

Отдельного упоминания заслуживает вопрос, откуда у шиномонтажей могут быть такие сладкие цены и сказываются ли они на качестве предлагаемого сервиса. Большинство собеседников, представляющих шиномонтажные мастерские, сошлись во мнении, что работа по скидочным ценам на постоянной основе – прямой путь к банкротству. Но в качестве маркетингового инструмента, когда шиномонтаж находится на отшибе и клиентской базы у него нет, со скидками работать можно. В случае, если вы только открылись, скидки оправданы. Работа в убыток – своего рода расходы на рекламу сервисной точки, и с качеством предоставляемых услуг никак это не связано.

Если шиномонтаж путем сокрытия реальной стоимости, которую заплатит клиент, пытается обмануть всех и вся, это обойдется ему гораздо дороже. Репутация, как известно, нарабатывается годами, а вот теряется в секунды. Сарафанное радио распространяет негативные отзывы эффективнее любого средства массовой информации.

Еще один момент, достойный внимания, - снижение цен за счет ловкой "оптимизации" процесса шиномонтажа и дешевых материалов. В идеале при смене шин диск, на который будет монтироваться зимняя покрышка, должен быть как минимум очищен от грязи и проверен на наличие диагонального и/или радиального биения с последующим осмотром, очисткой и смазкой специальной монтажной пастой посадочной поверхности шины.

Если с диском все "ок", следующий объект внимания – сама покрышка. Вследствие длительного хранения шина может утратить свою форму и потребовать ее восстановления. Также сотрудники хорошего шиномонтажа обязательно обратят свое внимание на состояние вентиля колеса и обезжирят поверхности, на которые будут крепиться клееные грузы в процессе балансировки. Ну и напоследок на ступице колесные болты или гайки затянут не на глазок, а с помощью динамометрического ключа.

В случае, если с диском или покрышкой возникли вопросы, о них проинформируют клиента, а дальше уже ему решать, как он будет ездить зимой и насколько безопасной будет его езда. При этом не стоит думать, что вас пытаются развести на деньги, разве что в случае, когда слова сотрудника шиномонтажа ничем визуально не подтверждены.

Более того, если у автовладельца есть подозрение, что с диском/дисками что-то не так, переобуться лучше заранее. Когда на шиномонтажах аврал и очереди у ворот, ремонт и раскатка диска им не интересны - скорее всего вам предложат немного поездить на кривом колесе и вернуться, когда очереди исчезнут.

Продолжая тему состояния дисков, стоить понимать, что станок по раскатке дисков есть далеко не у всех, поэтому приоритет лучше отдавать мастерским, где такая услуга есть. В противном случае или о проблемах с геометрией диска вам просто не скажут, или впоследствии придется еще раз платить за полный цикл переобувания колеса плюс раскатку диска.

Замалчивание проблем – распространенный прием у тех, кто старается минимизировать затраты при работе по различным акциям. Основной аргумент: "А что вы хотите за такие копейки?". В итоге в Интернете не сложно найти истории, как на автомобили без ведома владельца устанавливали колеса с "булками" и повреждениями, не совместимыми с дальнейшей безопасной эксплуатацией.

"Как же сделать шиномонтаж правильно и по разумной цене?"- спросите вы. Ответ дал еще А.С. Пушкин в сказке о попе и работнике его Балде фразой "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". И это совсем не призыв платить втридорога, просто у каждой работы есть своя цена, а бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. В таблице ниже приведены стоимость работ по факту на 20 октября на четырех различных шиномонтажах города Минска.

Кто-то, напротив, выносит эти работы в дополнительные услуги, чтобы привлечь клиента малыми ценами. Когда же автомобиль переобут, в стоимости работ учитывается все. И итоговая цифра за 17-ый комплект подбирается к 50-55 рублям, за шины большего диаметра возьмут рублей на 10 больше.

Читайте, анализируйте, считайте. Но не стоит затягивать с вопросом смены резины до первого снега, когда главными аргументом станет не цена, а возможность быстро переобуться без томительного ожидания в очередях.