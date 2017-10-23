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Опубликовано фото напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

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  • 23.10.2017, 13:51
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ТАТЬЯНА ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Мужчину задержали прямо в редакции радиостанции.

Неизвестный ранил ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло в редакции радиостанции, рассказал «Новой газете» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналистку увезли на скорой. Врачи говорят, что угрозы жизни нет.

По словам Венедиктова, нападающий был один. Его задержала охрана радиостанции и передала полиции.

Нападавший был задержан в редакции. Фотографию опубликовал сотрудник радиостанции. Уголовное дело возбуждено, у полиции есть предварительные данные о мотивах нападавшего.

Фото напавшего с ножом на Татьяну Фельгенгауэр.
Виталий Рувинский / «Эхо Москвы»

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