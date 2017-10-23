Лидский активист решил научить ГАИ гуманизму 4 23.10.2017, 17:03

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Лидчанин создал петицию и добивается справедливости.

На сайте change.org появилась петиция «За соблюдение принципов справедливости, гуманизма и здравого смысла сотрудниками ГАИ РБ». Ее автор — житель Лиды Сергей Сурович, пишет lida.info.

Текст обращения следующий (орфография и пунктуация сохранена):

«Административная ответственность в Республике Беларусь, как сказано в Аминистративном Кодексе, основывается на принципах справедливости и гуманизма. Считаю действия сотрудников ГАИ РБ, привлекающих граждан к административной ответственности за нарушение пункта 17, 17.1 ПДД (отсутствие световозвращающих элементов у пешеходов в ночное время суток) посредством наложение штрафа независимо от обстоятельств, не соответствующими данным принципам, а так же самому Административному кодексу.

В настоящее время на граждан налагается сразу административное взыскание в виде штрафа, даже тех, кто находится в трезвом состоянии, до момента привлечения не знал, что отсутствие световозвращающего элемента является нарушением ПДД, признает что мог тем самым допустить данное нарушение, а так же привлекается к ответственности за данное нарушение впервые. Хотя такие обстоятельства, согласно Административного кодекса РБ, являются смягчающими обстоятельствами и могу служить основанием для признания правонарушения малозначительным и освобождения от административной ответственности, впринципе. Да и самой статьей АК 18.23 за данное нарушение предусмотрен не только штраф, но и предупреждение.

Особенно возмутительным является несение службы экипажами ГАИ и наложение штрафа на граждан по вышеупомянутым причинам на участках дорог не являющихся потенциально опасными в разрезе аварийности с участием пешеходов: в пределах населенного пункта, в условиях достаточной видимости, где дорога освещена, есть знаки ограничивающие скорость вплоть до 40км/ч, организовано движение лишь в одну сторону, отсутствуют знаки “Аварийно-опасный участок”. Проведение профилактических акций (напр. «Время стать заметнее») не является основанием для ужесточения административной ответственности, а из самого названия акции следует что она Профилактическая (с гражданами будет проводиться профилактическая работа, разъясняться опасность, выноситься предупреждения), а не Карательная (вменили нарушение, оштрафовали). Такое поведение сотрудников ГАИ никак не способствует снижению аварийности и изменению поведения населения с целью снижения аварийности, а лишь разжигает огонь недоверия к сотрудникам правопорядка, создает негативное отношение общества к ним, в частности, и к представителям закона, в целом.

Обыкновенное знакомство гражданина с признаками правонарушения, которое он совершил, законодательством РБ относительно данного конкретного случая а так же вынесение устного и/или письменного предупреждения о недопустимости повторного нарушения считаю более чем достаточным и эффективным. Исключением должны служить лишь случаи повторного нарушения, либо нарушения совершенные при отягчающих обстоятельствах. Призываю выразить свою гражданскую позицию и высказаться против наложения штрафа за отсутствие световозвращающих элементов при наличии смягчающих обстоятельств, а так же за соблюдение принципов справедливости, гуманности и здравого смысла руководством и сотрудниками ГАИ РБ».

Сообщается, что данная петиция будет направлена в адрес начальника УГАИ МВД Республики Беларусь Корзюка Дмитрия Михайловича. На данный момент ее поддержал 31 человек.