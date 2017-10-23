Белорусские помидоры и яблоки не дают покоя России 6 23.10.2017, 20:53

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Россельхознадзор объявил о начале проверок мест хранения и производства белорусских помидоров, грибов и яблок.

Россельхознадзор объявил о начале с 22 октября 2017 года проверок мест хранения и производства белорусских помидоров, грибов и яблок. Как утверждает российское ведомство, «в связи с увеличением объема поставок» этой продукции в Россию. При этом Белстат констатирует скорее снижение объемов по дискуссионным позициям, передает tut.by.

Российские и белорусские эксперты намерены заглянуть более чем на 30 предприятий, производящих, хранящих и реализующих томаты, грибы и яблоки в Беларуси.

По данным Белстата, экспорт томатов в январе-августе сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 61,6 тысячи тонн на 50,8 млн долларов (прирост 3% в денежном выражении). Экспорт шампиньонов снизился на 31,5% — до 11,3 тысячи тонн на 15,7 млн долларов (+23,6% в деньгах), яблок — на 60,2%, до 31,7 тысячи тонн на 6,7 млн долларов (минус 53,3%). Практически весь объем томатов, шампиньонов и яблок экспортирован в Россию.