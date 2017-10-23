«Белорусской экономике нужен капремонт, а власти меняют занавески»4
- 23.10.2017, 23:07
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Как министр экономики поставил под сомнения обещания Лукашенко.
Правитель кричал и приказывал дать всем «по пятьсот». Но министр экономики Владимир Зиновский более осторожен, передает «Белсат».
По его словам, обещанных доходов следует ожидать уже не во всех регионах и не во всех областях.
А независимые экономисты шутят: если бы правительство выполнило обещание, то могло бы рассчитывать на Нобелевскую премию по экономике.
Рост зарплат населения зависит от роста ВВП, а не от приказов правителя.
«С 2014 года ВВП упал на 40 процентов, если быть очень точным, то на 38. И заработная плата тоже. В течение года-двух она не может подняться на 40 процентов.
К сожалению, Нобелевскую премию по экономике уже дали - наши не успели, но они об этом говорили», - иронизирует Леонид Заико.