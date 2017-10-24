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Как барановичский саксофонист уехал учиться в Германию со $100 в кармане

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  • 24.10.2017, 11:59
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Андрей Лакисов рассказал сколько зарабатывает на концертах и почему не возвращается в Беларусь.

Саксофонист из Барановичей Андрей Лакисов, который 14 лет живет в Германии, рассказал Intex-press о том, что взял с собой, отправляясь в чужую страну, как опоздал на экзамен в консерваторию в Берлине, сколько зарабатывает на концертах и почему не возвращается в Беларусь:

- Моим музыкальным воспитанием занималась бабушка. Когда мне было четыре года, она отдала меня на занятия классической музыкой.

После окончания гимназии №5 я поступил в Барановичское музыкальное училище на специальность «саксофонист», а на третьем курсе перешел в Минское музыкальное училище. Во время учебы узнал, что один из саксофонистов училища уехал учиться в Берлин и стал там востребованным музыкантом. Я тоже захотел поступить в Берлинскую консерваторию.

Сказали: «Приезжайте в следующем году»

В 2003 году, к окончанию учебы, бабушка купила мне билет в Берлин, дала $100 и сказала «езжай». Я отыграл в училище заключительный концерт и на следующий день выехал на автобусе в Берлин в консерваторию Ханса Эйслера. На тот момент я не знал ни английского, ни немецкого языка, но меня это не остановило. Я ехал за мечтой.

Помню, набрал тогда полную сумку гречки и колбасы, чтобы первое время не умереть с голода. Уезжать из дома было страшно, но интерес был сильнее.

На границе автобус простоял около 16 часов, и я опоздал на экзамен. В консерватории сказали: «Приезжайте в следующем году». Было обидно до слез! В коридоре я встретил профессора и рассказал ему свою историю. Мне повезло: он согласился устроить для меня экзамен. Тогда у меня был не очень хороший инструмент, но от злости и усталости я сыграл так, что во мне увидели талант и приняли.

После учебы подрабатывал

Денег на жилье у меня не было. Помогли знакомые из церковного хора, в котором я когда-то пел. Они подсказали адрес немца по имени Хорст Петр Вильке. Хорст – одинокий мужчина. Он предложил мне безвозмездно пожить у него. С Хорстом я общался с помощью словаря и жестов. Потом записался на курсы немецкого. Через полгода я стал воспринимать язык на слух, затем начал разговаривать. Хорст также помог мне быстрее освоить язык.

После учебы я подрабатывал. Ездил с саксофоном в соседние города и по несколько часов играл. Иногда разносил открытки и газеты. Заработанных денег хватало на оплату страховки (ежемесячно 80 евро) и студенческого билета, куда входил проезд на все виды транспорта со скидкой (в семестр 500 евро).

Хорст помогал деньгами, а однажды купил мне саксофон. Мы с ним сблизились, и он попросил называть его папой. Для меня этот человек стал родным, он несколько раз приезжал ко мне в Беларусь. Моя бабушка полюбила его и относилась к нему, как к сыну.

В консерватории я отучился 6 лет. Затем поступил в другую консерваторию, где проучился четыре года.

О концертах, агентствах и заработках

Сначала я играл в группе русскоязычных музыкантов. Я старался импровизировать и исполнять не только классику. Мои любимые направления – бардовская, клезмерская, танго, джазовая и фольклорная музыка.

Затем вместе с двумя друзьями образовали Trio Laccasax. Мы играли на саксофоне, контрабасе и аккордеоне, смешивали разные стили, которые объединили общим названием – камерная мировая музыка. Наш коллектив участвовал в конкурсах, выступал на фестивалях. На одном конкурсе на нас обратило внимание музыкальное агентство, которое помогало студентам, окончившим консерваторию, с организацией концертов. Агентство предложило нам сотрудничество. Мы согласились: попасть в такие агентства было престижно. Благодаря агентству наше трио выступало для федерального президента Германии, на «домашних» концертах у богатых людей. За один концерт платили по 200 евро.

В это же время мы стали сотрудничать еще с одним агентством – Life music now. Агентство «горело» идеей сблизить музыкантов с публикой. Мы выступали не только на политических дискуссиях, вручениях премий, но и в тюрьмах, больницах и школах.

В агентствах можно работать до 32 лет, поэтому после мы стали организовывать концерты самостоятельно.

Я выступаю как солист, организовываю концерты, где мне аккомпанируют пианисты. С Trio Laccasax играем до сих пор, но у каждого из нас есть свои проекты. Сейчас мы планируем организовать турне по России. В Германии музыканты зарабатывают по-разному: кто-то 100 евро за месяц, а кто-то 5 тысяч долларов. Все зависит от знакомств и от сезона. Зимой и в конце лета концертов меньше.

В Беларуси сложнее себя реализовать

В 2013 году, на одном из своих концертов, я познакомился с немкой по имени Сабрина Джамиля. Она ювелир и, как и я, творческий человек, поэтому мы сразу поладили. Эта девушка стала «своей»: мы поженились в Беларуси, она взяла мою фамилию и впитала белорусскую культуру. Это видно по ее общению с моей мамой и сестрой, по блюдам белорусской кухни, которые она научилась готовить. У нас двое детей: сын и дочь, и у меня есть еще вторая дочка от предыдущих отношений с другой женщиной.

Семью «кормлю» в основном концертами. За месяц могу отыграть до шести концертов, за один зарабатываю около 400 евро. В прошлом году устроился в музыкальную школу, где преподаю два дня в неделю: на одни концерты нельзя положиться. В месяц выходит примерно 800 евро.

В Беларуси у меня живут мама, брат, сестра и трое племянников. Есть бабушкин дом, за которым я теперь ухаживаю. На родину приезжаю с семьей дважды в год – летом и на Новый год.

Я очень скучаю по Беларуси, но возвращаться пока не собираюсь. Здесь мне будет сложнее себя реализовать. Да и прожить с семьей на заработок культработника в Беларуси сложнее. Придется заниматься чем-то другим. А музыка для меня – все.


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