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«Саша, где наши деньги?»

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  • 24.10.2017, 11:44
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Белорусов по-прежнему волнует один вопрос.

За 23 года белорусы напрочь перестали верить обещаниям Лукашенко. Реальные доходы жителей нашей страны продолжают падать, а власти продолжают выдумывать новые налоги, готовят «модифицированные жировки», записывают безработных в «тунеядцы».

Граффити с вопросом, который задают миллионы белорусов, опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

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