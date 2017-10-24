«Саша, где наши деньги?» 4 24.10.2017, 11:44

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Белорусов по-прежнему волнует один вопрос.

За 23 года белорусы напрочь перестали верить обещаниям Лукашенко. Реальные доходы жителей нашей страны продолжают падать, а власти продолжают выдумывать новые налоги, готовят «модифицированные жировки», записывают безработных в «тунеядцы».

Граффити с вопросом, который задают миллионы белорусов, опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.