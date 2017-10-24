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Жительница Столина покоряет украинский «Х-фактор»

  • 24.10.2017, 12:21

На сцене популярного конкурса талантов Галина Веренич исполнила авторскую песню.

На канале СТБ появилась видеозапись шестого кастинга, в котором приняла участие Галина Веренич, уроженка Столина.

Девушке сказали «Да» три члена жюри из четырех, пишет сайт media-polesye.by.

21-летняя Галина Веренич работает в ресторане сети фаст-фуда.

С детства девушка полюбила музыку. Она не только исполняет, но и сама пишет песни.

На сцене украинского шоу «Х-фактор» она исполнила свою авторскую песню, в которой рассказала о трудовых буднях. И еe талант, еe исполнение не оставило равнодушными как зрителей, так и членов жюри.


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