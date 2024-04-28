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До +25°С будет в Беларуси 29 апреля

  • 28.04.2024, 15:50
До +25°С будет в Беларуси 29 апреля
Фото: Charter97.org

Без осадков.

Переменная облачность и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 29 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погодные условия будут определять антициклон с центром над Смоленской областью России и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый, днем местами в западных районах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, по западу до 10-12. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

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