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Роналду стал лучшим игроком мира по версии ФИФА

  • 24.10.2017, 12:31
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Португальский футболист стал лучшим в мире второй раз подряд.

Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет «Трибуна».

Он обошел форвардов Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

В 2017 году Криштиану Роналду выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также вывел сборную Португалии на ЧМ-2018.

Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.


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