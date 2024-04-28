Украина и США работают над текстом договора о безопасности 28.04.2024, 19:10

Зеленский раскрыл подробности.

Украина работает с США по заключению договора о гарантиях безопасности на 10 лет. В настоящее время уже ведется работа над «конкретным текстом» документа.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

«Наши команды работают над двусторонним безопасным соглашением. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение самым сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия», - рассказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Киев работает над фиксацией конкретных уровней поддержки со стороны Вашингтона на этот и последующие 10 лет.

«Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения», – сказал он.