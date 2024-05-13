«Шойгу очень сильно взбесил Путина» 2 13.05.2024, 14:30

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Связана ли рокировка в Минобороны РФ с наступлением в Харьковской области?

Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Пост министра обороны РФ занял Андрей Белоусов — потомственный экономист-государственник, который не служил и никогда не имел дела с армией.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для сайта Charter97.org одной из главных причин отставки Шойгу назвал полный провал войны с Украиной:

— Прежде всего, это полный провал так называемой СВО, это основная причина. Шойгу — абсолютно недееспособный министр обороны, непрофессиональный, профнепригодный, собравший вокруг себя таких же профнепригодных генералов.

Они годами занимались «дерибаном» и «распилом» военного бюджета, фактически не прикладывая никаких усилий для того, чтобы каким-то образом усиливать потенциал самой российской армии.

Это все проявило себя в ходе «СВО», где технические показатели и характеристики российского оружия были не настолько выдающимися, как их пытались и продолжают пытаться преподносить. Тактический и стратегический «гений» российского генералитета также оставляет желать лучшего. Все это в совокупности и послужило дальнейшим событиям в виде снятия Шойгу.

Тут стоит обратить внимание, что Путину вообще несвойственны подобного рода увольнения должностных лиц высокого уровня, поскольку это демонстрация того, что что-то идет не по плану. У Путина есть этот КГБ-шный комплекс еще со времен Советского Союза — когда происходят такие замены, твоему отделу, твоему подразделению это идет в минус.

Поэтому Путин всегда старался избегать таких открытых и громких увольнений. Причем не просто избегать, даже когда они происходили, это делалось с имитационной похвалой. Снимают генерала, вручают ему «Героя России» и отправляют на какую-то другую должность, таким образом отстраняют от командования, например, группы войск или какого-либо подразделения, но при этом вроде бы с какими-то почестями.

В случае с Шойгу произошло все несколько иначе — он не получил никакой похвалы, никакой награды. В информационном пространстве были коррупционные скандалы с его окружением. Его стали информационно добивать, фактически с позволения Путина, поскольку без его согласия такого прессинга бы не осуществлялось. Можно сказать, что Шойгу очень сильно взбесил Путина, очень сильно «лажанулся». Вот поэтому и такие последствия.

— Связана ли эта замена с новым наступлением россиян?

— Думаю, что нет. Это наступление планировалось давно, с конца 2023-го — начала 2024-го года. Об этом говорили, причем говорили достаточно активно, что россияне будут пытаться создать на Харьковском направлении «санитарную зону» в «серой зоне».

Именно это мы сейчас и наблюдаем, то есть это заранее проработанный сценарий, за который ответственен генерал Лапин, командующий Ленинградским военным округом, а по совместительству группы войск «Север». Тут одно другого не касается.

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