Белорус восстановил советский ЛАЗ

Белорус восстановил советский ЛАЗ3
- 28.04.2024, 18:54
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Таких только два в стране.
Могилевчанин восстановил ЛАЗ-699 , выпущенный в 1987 году. Об это рассказывает YouTube-канал mu.mogilev. Владимир Пуховский увлекается восстановлением ретромоделей. Для него это уже третий проект.
«Работы было много. В основном сварка пескоструйка, покраска», – делится подробностями Владимир.
Со слов реставратора, пришлось даже купить автобус-донор. Причем стоит отметить, что для Беларуси этот проект исключительный, ведь в стране всего два таких ЛАЗа на ходу и в хорошем состоянии.