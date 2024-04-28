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Белорус восстановил советский ЛАЗ

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  • 28.04.2024, 18:54
  • 2,076
Белорус восстановил советский ЛАЗ

Таких только два в стране.

Могилевчанин восстановил ЛАЗ-699 , выпущенный в 1987 году. Об это рассказывает YouTube-канал mu.mogilev. Владимир Пуховский увлекается восстановлением ретромоделей. Для него это уже третий проект.

«Работы было много. В основном сварка пескоструйка, покраска», – делится подробностями Владимир.

Со слов реставратора, пришлось даже купить автобус-донор. Причем стоит отметить, что для Беларуси этот проект исключительный, ведь в стране всего два таких ЛАЗа на ходу и в хорошем состоянии.

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