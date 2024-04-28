Более тысячи граждан Таджикистана удерживают в московских аэропортах 28.04.2024, 19:09

Накануне МИД республики посоветовал своим согражданам воздержаться от поездок в РФ.

Российские власти удерживают более тысячи граждан Таджикистана в московских аэропортах, сообщает Министерство иностранных дел республики.

«В зоне временного содержания граждан международного аэропорта „Внуково“ российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что после многочасового ожидания в Россию допустили 322 человека, однако российские власти намерены поместить 306 человек в так называемый «список выдворяемых», при этом РФ уже выдворило 27 человек.

«Сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что в Москве консульской службой диппредставительства Таджикистана открыт круглосуточный оперативный штаб.

Накануне Министерство иностранных дел республики посоветовало своим согражданам воздержаться от поездок в Россию.

Ранее МИД Таджикистана заявил о резком росте «необоснованных отказов» гражданам страны во въезде в Россию. Представители ведомства подняли этот вопрос на встрече с послом РФ Семеном Григорьевым 26 апреля. Они отметили, что в последние несколько недель граждане республики сталкиваются с проблемами при пересечении государственной границы Российской Федерации. МИД выразил обеспокоенность такими случаями, «приобретшими массовый характер».

По данным Asia Plus, около 1000 граждан Таджикистана застряли на КПП «Сагарчин» на границе Казахстана и Оренбургской области. Уроженцы республики жалуются, что сотрудники ФСБ не пропускают их с 22 апреля, ссылаясь на неисправность системы, однако дети до 14 лет, люди старше 60 и граждане других стран могут въезжать свободно. По словам очевидцев, таджиков допрашивают, кроме того, пограничники проверяют их смартфоны. Из-за усиления контроля на границе скопилась очередь из более чем 180 автомобилей с номерами республики, в каждой машине находятся от 5 до 12 пассажиров.

После теракта в «Крокус Сити Холле», в котором ФСБ обвинила выходцев из Таджикистана, российские власти решили ужесточить контроль за мигрантами: полиция провела серию рейдов в местах скопления приезжих, после чего из страны были выдворены несколько тысяч человек. В Госдуму внесли законопроект о лишении мигрантов гражданства за нарушение присяги, а МВД предложило сократить срок их временного пребывания в стране до 90 дней и ввести «цифровой профиль» для всех иностранцев, въезжающих в Россию.