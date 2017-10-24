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Белорусы поступают в заграничные вузы, чтобы не служить

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  • 24.10.2017, 13:09
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Около 25 тысяч белорусов учится в высших учебных заведениях России.

Что вызывает у белорусских абитуриентов повышенный интерес к российским университетам? По мнению учительницы из Орши Валентины Игнатенко, через которую прошли сотни учеников, основной причиной поступления в Россию для белорусов является возможность не идти служить в армию, которая снова (оказалась в центре скандала ).

- О качестве образования - или у нас, или в России - я считаю, что везде уровень очень низкий. И если они едут в Россию, это только прикрытие от того, чтобы не забрали в армию. Ведь здесь ловит милиция, приходят домой, угрожают, были случаи ареста, - рассказала «Радыё Рацыі» Валентина Игнатенко.

Валентина Игнатенко не считает российское образование на порядок выше белорусского. По ее мнению, уровень ряда российских университетов, в которые поступают белорусы, ничем не выше от отечественных. И тут как раз в выборе вуза РФ играет роль возможность не служить в армии.


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