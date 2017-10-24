Что мы знаем о компаниях, которые платят самые большие налоги в Беларуси 3 24.10.2017, 13:53

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Чем зарабатывают топ-10 налогоплательщиков.

Вчера, 23 октября, министерство по налогам и сборам объявило, кто и сколько налогов заплатил в гос бюджет. В общем бизнесмены, ИП и физлица отправили в «госкошелек» 8 млрд рублей, чем обеспечили 97,3% бюджета Минска. Издание kyky рассказывает из каких компаний состоит топ-10 налогоплательщиков, кто ими руководит и чем зарабатывают на свои налоги.

«Газпром трансгаз Беларусь»

Как несложно догадаться, это дочерняя компания российского «Газпрома». История ее, правда, началась еще в 1960 году, когда в Беларуси появились первые магистральные газопроводы, тогда же специально для них создали отдельное минское управление, позже его назвали «Белтрансгаз». 10 лет назад «Газпром» решил купить 50% акций нашей компании, в 2011 году докупил оставшиеся 50% и стал полным собственником «Белтрансгаза», переименовав ее в «Газпром трансгаз Беларусь». И пообещал, что до 2020 года проинвестирует в «дочку» до 2,5 млрд долларов. И все было хорошо, но случился конфликт: беларусы требовали скидки на газ, а россияне – погасить долг в сумме 726,2 млн долларов. И о чудо: обе стороны смогли помириться и выполнить условия. Теперь снова все хорошо, а «Газпром трансгаз Беларусь» уже не первый год находится в топе исправных беларуских налогоплательщиков. К слову, компания включает в себя более 7,9 тысяч километров газопроводов, 13 компрессорных станций, три подземных хранилища газа, 226 газораспределительных станций, 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и семь газоизмерительных станций.

«Белорусская нефтяная компания»

О том, что и в Беларуси можно попробовать поискать нефть аж в 1933 году задумался геолог Александр Розин. Ему помог ученый-геолог Михаил Громыко, собственно, именно он предположил, что нефтяные залежи могут быть в южной части страны – например, в тогда еще Речицком уезде, где и нашли первое черное золото в стране. И понеслось. В 1966 году появилась компания «Белоруснефть». В 1967 году – новость о первом миллионе тонн добытой беларуской нефти. В 2007 году создается «Белорусская нефтяная компания» – главный экспортер нефтепродуктов, которые отыскали в Беларуси. Собственно, один из ее крупнейших акционеров как раз «Белоруснефть», вместе с ней делят акции «Нафтан», «Мозырский НПЗ» и «Белорусский нефтяной торговый дом». По сути, это единственная компания, которая реализует все беларуские нефтепродукты на мировом рынке. Судя по цифрам, она справляется: за десять лет работы компания открыла своих «дочек» в Великобритании, Украине, России, Польше и Латвии. А еще смогла побить свой собственный рекорд: в 2015 году экспортировала 13,8 млн тонн белoрусcких нефтепродуктов. Вопрос только, откуда тут столько.

Арт: Alexandre Ciancio

«Лукойл Белоруссия»

Да, нам тоже неприяно смотреть на его название. Это дочернее предприятие российской частной нефтегазовой компании «Лукойл», которое появилось в Беларуси в 1992 году. Изначально оно занималось продажей сырой нефти и обработкой сырья на белoруcских нефтеперерабатывающих заводах. А получаемые нефтепродукты реализовало на внутреннем рынке. Для чего создала целую сеть региональных «дочек» («Лукойл-Брест», «Лукойл-Витебск», «Лукойл-Воложин», «Лукойл-Гродно» и другие). А затем начало скупать нефтебазы и строить собственную частную сеть АЗС. Первая открылась в 1996 году в Минске, сейчас их – 81 станция по всей стране. Долгое время имя этой компании ассоциировалось с именем ее акционера Валерия Яляева, бывшего начальника авиации, видимо, поэтому никто не удивился, когда «Лукойл Белоруссия» стала принадлежать авиакомпания «Техавиасервис». В 2000-х Яляев покинул компанию. Если верить информации на сайте компании, за все время существования «Лукойл Белоруссия» принесла в страну более 150 млн долларов и создала около 1300 рабочих мест. В общем-то, неудивительно: предприятие уже с конца 2010-х находится в топе местных налогоплательщиков.

«Минскэнерго»

Заметьте, это государственная компания, которая появилась в 2000-м году в составе «Белэнерго». Да, это благодаря ее сотрудникам нам отключают горячую воду на две недели и не включают отопление в октябре. В 2014 году компания выручила больше 1000 млн евро и попала в топ-25 предприятий Беларуси и государств Балтии по объему выручки. Казалось бы, и сотрудники там должны зарабатывать хорошо, однако новости о том, что в «Минскэнерго» есть коррупционеры, нередки (видимо, недостаточно хорошо зарабатывают). Например, в 2016 году был задержан начальник Острошицко-Городокского района филиала «Минскэнерго», который получил взяток на две тысячи долларов, а в 2017 году арестовали начальника отдела материально-технического снабжения «Минскэнерго». Последний «взял» всего 500 долларов – обидно, наверное, попадаться с такой смешной суммой.

«Табак-инвест»

Павел Топузидис, фото: Виктор Гилицкий, kp.by

Видимо, практически все деньги этой компании ушли на налоги: у предприятия даже нет собственного сайта. Да и информации в сети о ней немного – ну, производит табак, что, в общем, и так из названия ясно. Зато очень много пишут о владельце «Табак-инвеста» Павле Топузидисе. Это белoрусcкий миллионер, которому приписывают дружбу с Лукашенко (чем оправдывают традиционное желание Павла возглавлять одну из избирательных комиссий в Минске на президентских выборах). Помимо «Табака» Топузидис владеет сетью магазинов «Корона» (это там, где пакеты платные), ему также принадлежит ТРЦ «Замок», Robinson Club под и оздоровительный комплекс в Мядельском районе. Между делом который год входит в топ-200 самых успешных белoрусcких бизнеснемов, за 2017 год он с четвертого места поднялся аж на второе – выше только Виктор Кислый. К слову, с недавнего времени Топузидис числится в составе «Совета по развитию предпринимательства» причем заместителем председателя совета. А когда-то начинал с продажи погребальных венков...

Velcom

Компания сотовой связи существует в Беларуси с 1999 года – вспомните, как выглядели ваши сотовые в то время. До 2007 года ею владели четыре акционера: кипрский SB Telecom, «Белтехэкспорт», беларуское государство и «Белтелеком». В августе 2007 года кипрская компания решила полностью выкупить компанию за 556 млн долларов, в октябре того же 2007 года австрийская компания Telekom Austria решила перекупить Velcom и подписала договор о приобретении 70% его акций с опционом на выкуп оставшихся 30% в 2010 году. Сейчас австрийцы владеют 100% акций компании. К слову, сама Telekom Austria теперь находится в составе América Móvil — мексиканского телекоммуникационного холдинга, одной из самых гигантских компаний в Латинской Америке. А владеет холдингом Карлос Слим – вполне ожидаемо, один из богатейших людей планеты (с 2010 по 2013 в списке Forbes был самым богатым человеком планеты). Вот такой нехитрый пазл. Рассказывать о достижениях Velcom можно, в принципе, долго, но мы уточним только три вещи: на 2015 год инвестиции в эту компанию составили около одного миллиарда долларов, компания партнерствует с крутым проектом «Беларускія ўікенды» и показывает беларусам фильмы на мове, ну и в этом году Velcom открыл крупнейший в стране дата-центр. Нас там не было, но посмотрите хороший репорт наших коллег.

«Минский завод виноградных вин»

Естественно, в стране, которая находится на втором месте в мире по употреблению алкоголя, продукция винного завода не может быть не востребованной, от чего сам завод и входит в топ налогоплательщиков. Минский алкогольный завод относительно молод: он появился в городе в 2000-м году. «…Является крупной, динамично развивающейся организацией, которая успешно решает поставленные задачи в условиях сложившейся рыночной ситуации», – пишут на сайте предприятия. В общем-то, не врут: изначально на заводе трудились где-то человек 25, сегодня – около тысячи людей. Завод находится «под контролем» совладельцев «Евроопта» Сергея Литвина и Владимира Василько (19 и 20 место рейтинга успешных бизнесменов Беларуси). Всего у него есть две производственные площадки — в Минске и Бресте. Последний входит в топ-3 крупнейших производителей ликеро-водочных изделий в стране. В 2016 году завод выручил больше 55 млн рублей, чистая прибыль составила – 11,17 млн рублей, и это в два раза больше, чем в 2015 году. Вот она, близость к народу.

МТС

Белoрусcко-российское ООО пришло в страну в 2002 году. Сейчас контрольный процент акций (51%) принадлежит Беларуси, но россияне планируют полностью выкупить компанию и стать единоличными владельцами (как это не похоже на редставителей соседней национальности). Белoрусы вроде бы готовы продать МТС, только за один миллиард долларов – эксперты считают, эта сумма в два раза превышает реальную рыночную стоимость акций белoрусcкой компании. К слову, МТС стал первым мобильным оператором Беларуси, который дал абонентам 4G. Конечно, не божественный и высокоскоростной, но и на том спасибо: по данным оператора уже более миллиона человек пытаются пользоваться этой услугой в стране, где еще не научился перебойно работать 3G. Ну, и в завершении: за последний год абоненты МТС в Беларуси сделали 31 440 902 звонков и отправили 488 637 479 смс – а нам все кажется, что смски уже никто не пишет.

Арт: 2D Among Us

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»

Еще одна беларуская «дочка» российской «Газпром нефть». Ее основали в Беларуси в 2009 году, чтобы продавать на внутреннем рынке нефтепродукты, которые получаются из переработки российской нефти на беларуских НПЗ. Первое время все шло по плану, но в 2010 Россия и Беларусь «неправильно поняли друг друга». По принятому в то время соглашению Россия могла беспошлинно поставлять в Беларусь нефть только для внутреннего потребления в объеме 6,3 млн. тонн, все остальные поставки облагались стопроцентной экспортной пошлиной. Российские трейдеры не могли себе позволить такие условия, поэтому белoрусcкой дочке «Газпрома» пришлось заняться мелким оптом и розницей. Компания вплотную занялась автозаправочными станциями. В 2012 году руководство заявило, что к 2020 году в Беларуси построит до ста заправок, сейчас идет год 2017, в наличии у «Газпромнефть-Белнефтепродукт» есть 45 станций, что-то нам подсказывает, что не успеет компания выполнить свой дерзкий план.

«Минск Кристалл»

Этот алкогольный завод появился на территории современной Беларуси аж в 1893 году, пережил две войны, два кризиса и остался одним из самых прибыльных производств в стране (мы уже писали про важность алкоголя для пьющей нации – см. выше). Именно поэтому уже не первую пятилетку «Кристалл» входит в списки компаний с самыми масштабными налогами. К слову, в 2015 году президент подписал указ №326 «О создании белорусского алкогольного холдинга». В состав водочной монополии вошли восемь организаций концерна «Белгоспищепром», в их числе и «Минск Кристалл», которая по сей день является управляющей компанией холдинга. А руководит «Кристаллом» Станислав Иодис – раньше он занимался ресторанами «Лидо», Комаровкой и пару лет был начальником ГХУ Управления делами Лукашенко. Его в списке самых влиятельных бизнесменов Беларуси нет.