Что мы знаем о компаниях, которые платят самые большие налоги в Беларуси

Что мы знаем о компаниях, которые платят самые большие налоги в Беларуси3
- 24.10.2017, 13:53
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Чем зарабатывают топ-10 налогоплательщиков.
Вчера, 23 октября, министерство по налогам и сборам объявило, кто и сколько налогов заплатил в гос бюджет. В общем бизнесмены, ИП и физлица отправили в «госкошелек» 8 млрд рублей, чем обеспечили 97,3% бюджета Минска. Издание kyky рассказывает из каких компаний состоит топ-10 налогоплательщиков, кто ими руководит и чем зарабатывают на свои налоги.
«Газпром трансгаз Беларусь»
Как несложно догадаться, это дочерняя компания российского «Газпрома». История ее, правда, началась еще в 1960 году, когда в Беларуси появились первые магистральные газопроводы, тогда же специально для них создали отдельное минское управление, позже его назвали «Белтрансгаз». 10 лет назад «Газпром» решил купить 50% акций нашей компании, в 2011 году докупил оставшиеся 50% и стал полным собственником «Белтрансгаза», переименовав ее в «Газпром трансгаз Беларусь». И пообещал, что до 2020 года проинвестирует в «дочку» до 2,5 млрд долларов. И все было хорошо, но случился конфликт: беларусы требовали скидки на газ, а россияне – погасить долг в сумме 726,2 млн долларов. И о чудо: обе стороны смогли помириться и выполнить условия. Теперь снова все хорошо, а «Газпром трансгаз Беларусь» уже не первый год находится в топе исправных беларуских налогоплательщиков. К слову, компания включает в себя более 7,9 тысяч километров газопроводов, 13 компрессорных станций, три подземных хранилища газа, 226 газораспределительных станций, 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и семь газоизмерительных станций.
«Белорусская нефтяная компания»
О том, что и в Беларуси можно попробовать поискать нефть аж в 1933 году задумался геолог Александр Розин. Ему помог ученый-геолог Михаил Громыко, собственно, именно он предположил, что нефтяные залежи могут быть в южной части страны – например, в тогда еще Речицком уезде, где и нашли первое черное золото в стране. И понеслось. В 1966 году появилась компания «Белоруснефть». В 1967 году – новость о первом миллионе тонн добытой беларуской нефти. В 2007 году создается «Белорусская нефтяная компания» – главный экспортер нефтепродуктов, которые отыскали в Беларуси. Собственно, один из ее крупнейших акционеров как раз «Белоруснефть», вместе с ней делят акции «Нафтан», «Мозырский НПЗ» и «Белорусский нефтяной торговый дом». По сути, это единственная компания, которая реализует все беларуские нефтепродукты на мировом рынке. Судя по цифрам, она справляется: за десять лет работы компания открыла своих «дочек» в Великобритании, Украине, России, Польше и Латвии. А еще смогла побить свой собственный рекорд: в 2015 году экспортировала 13,8 млн тонн белoрусcких нефтепродуктов. Вопрос только, откуда тут столько.
«Лукойл Белоруссия»
Да, нам тоже неприяно смотреть на его название. Это дочернее предприятие российской частной нефтегазовой компании «Лукойл», которое появилось в Беларуси в 1992 году. Изначально оно занималось продажей сырой нефти и обработкой сырья на белoруcских нефтеперерабатывающих заводах. А получаемые нефтепродукты реализовало на внутреннем рынке. Для чего создала целую сеть региональных «дочек» («Лукойл-Брест», «Лукойл-Витебск», «Лукойл-Воложин», «Лукойл-Гродно» и другие). А затем начало скупать нефтебазы и строить собственную частную сеть АЗС. Первая открылась в 1996 году в Минске, сейчас их – 81 станция по всей стране. Долгое время имя этой компании ассоциировалось с именем ее акционера Валерия Яляева, бывшего начальника авиации, видимо, поэтому никто не удивился, когда «Лукойл Белоруссия» стала принадлежать авиакомпания «Техавиасервис». В 2000-х Яляев покинул компанию. Если верить информации на сайте компании, за все время существования «Лукойл Белоруссия» принесла в страну более 150 млн долларов и создала около 1300 рабочих мест. В общем-то, неудивительно: предприятие уже с конца 2010-х находится в топе местных налогоплательщиков.
«Минскэнерго»
Заметьте, это государственная компания, которая появилась в 2000-м году в составе «Белэнерго». Да, это благодаря ее сотрудникам нам отключают горячую воду на две недели и не включают отопление в октябре. В 2014 году компания выручила больше 1000 млн евро и попала в топ-25 предприятий Беларуси и государств Балтии по объему выручки. Казалось бы, и сотрудники там должны зарабатывать хорошо, однако новости о том, что в «Минскэнерго» есть коррупционеры, нередки (видимо, недостаточно хорошо зарабатывают). Например, в 2016 году был задержан начальник Острошицко-Городокского района филиала «Минскэнерго», который получил взяток на две тысячи долларов, а в 2017 году арестовали начальника отдела материально-технического снабжения «Минскэнерго». Последний «взял» всего 500 долларов – обидно, наверное, попадаться с такой смешной суммой.
«Табак-инвест»
Видимо, практически все деньги этой компании ушли на налоги: у предприятия даже нет собственного сайта. Да и информации в сети о ней немного – ну, производит табак, что, в общем, и так из названия ясно. Зато очень много пишут о владельце «Табак-инвеста» Павле Топузидисе. Это белoрусcкий миллионер, которому приписывают дружбу с Лукашенко (чем оправдывают традиционное желание Павла возглавлять одну из избирательных комиссий в Минске на президентских выборах). Помимо «Табака» Топузидис владеет сетью магазинов «Корона» (это там, где пакеты платные), ему также принадлежит ТРЦ «Замок», Robinson Club под и оздоровительный комплекс в Мядельском районе. Между делом который год входит в топ-200 самых успешных белoрусcких бизнеснемов, за 2017 год он с четвертого места поднялся аж на второе – выше только Виктор Кислый. К слову, с недавнего времени Топузидис числится в составе «Совета по развитию предпринимательства» причем заместителем председателя совета. А когда-то начинал с продажи погребальных венков...
Velcom
Компания сотовой связи существует в Беларуси с 1999 года – вспомните, как выглядели ваши сотовые в то время. До 2007 года ею владели четыре акционера: кипрский SB Telecom, «Белтехэкспорт», беларуское государство и «Белтелеком». В августе 2007 года кипрская компания решила полностью выкупить компанию за 556 млн долларов, в октябре того же 2007 года австрийская компания Telekom Austria решила перекупить Velcom и подписала договор о приобретении 70% его акций с опционом на выкуп оставшихся 30% в 2010 году. Сейчас австрийцы владеют 100% акций компании. К слову, сама Telekom Austria теперь находится в составе América Móvil — мексиканского телекоммуникационного холдинга, одной из самых гигантских компаний в Латинской Америке. А владеет холдингом Карлос Слим – вполне ожидаемо, один из богатейших людей планеты (с 2010 по 2013 в списке Forbes был самым богатым человеком планеты). Вот такой нехитрый пазл. Рассказывать о достижениях Velcom можно, в принципе, долго, но мы уточним только три вещи: на 2015 год инвестиции в эту компанию составили около одного миллиарда долларов, компания партнерствует с крутым проектом «Беларускія ўікенды» и показывает беларусам фильмы на мове, ну и в этом году Velcom открыл крупнейший в стране дата-центр. Нас там не было, но посмотрите хороший репорт наших коллег.
«Минский завод виноградных вин»
Естественно, в стране, которая находится на втором месте в мире по употреблению алкоголя, продукция винного завода не может быть не востребованной, от чего сам завод и входит в топ налогоплательщиков. Минский алкогольный завод относительно молод: он появился в городе в 2000-м году. «…Является крупной, динамично развивающейся организацией, которая успешно решает поставленные задачи в условиях сложившейся рыночной ситуации», – пишут на сайте предприятия. В общем-то, не врут: изначально на заводе трудились где-то человек 25, сегодня – около тысячи людей. Завод находится «под контролем» совладельцев «Евроопта» Сергея Литвина и Владимира Василько (19 и 20 место рейтинга успешных бизнесменов Беларуси). Всего у него есть две производственные площадки — в Минске и Бресте. Последний входит в топ-3 крупнейших производителей ликеро-водочных изделий в стране. В 2016 году завод выручил больше 55 млн рублей, чистая прибыль составила – 11,17 млн рублей, и это в два раза больше, чем в 2015 году. Вот она, близость к народу.
МТС
Белoрусcко-российское ООО пришло в страну в 2002 году. Сейчас контрольный процент акций (51%) принадлежит Беларуси, но россияне планируют полностью выкупить компанию и стать единоличными владельцами (как это не похоже на редставителей соседней национальности). Белoрусы вроде бы готовы продать МТС, только за один миллиард долларов – эксперты считают, эта сумма в два раза превышает реальную рыночную стоимость акций белoрусcкой компании. К слову, МТС стал первым мобильным оператором Беларуси, который дал абонентам 4G. Конечно, не божественный и высокоскоростной, но и на том спасибо: по данным оператора уже более миллиона человек пытаются пользоваться этой услугой в стране, где еще не научился перебойно работать 3G. Ну, и в завершении: за последний год абоненты МТС в Беларуси сделали 31 440 902 звонков и отправили 488 637 479 смс – а нам все кажется, что смски уже никто не пишет.
«Газпромнефть-Белнефтепродукт»
Еще одна беларуская «дочка» российской «Газпром нефть». Ее основали в Беларуси в 2009 году, чтобы продавать на внутреннем рынке нефтепродукты, которые получаются из переработки российской нефти на беларуских НПЗ. Первое время все шло по плану, но в 2010 Россия и Беларусь «неправильно поняли друг друга». По принятому в то время соглашению Россия могла беспошлинно поставлять в Беларусь нефть только для внутреннего потребления в объеме 6,3 млн. тонн, все остальные поставки облагались стопроцентной экспортной пошлиной. Российские трейдеры не могли себе позволить такие условия, поэтому белoрусcкой дочке «Газпрома» пришлось заняться мелким оптом и розницей. Компания вплотную занялась автозаправочными станциями. В 2012 году руководство заявило, что к 2020 году в Беларуси построит до ста заправок, сейчас идет год 2017, в наличии у «Газпромнефть-Белнефтепродукт» есть 45 станций, что-то нам подсказывает, что не успеет компания выполнить свой дерзкий план.
«Минск Кристалл»
Этот алкогольный завод появился на территории современной Беларуси аж в 1893 году, пережил две войны, два кризиса и остался одним из самых прибыльных производств в стране (мы уже писали про важность алкоголя для пьющей нации – см. выше). Именно поэтому уже не первую пятилетку «Кристалл» входит в списки компаний с самыми масштабными налогами. К слову, в 2015 году президент подписал указ №326 «О создании белорусского алкогольного холдинга». В состав водочной монополии вошли восемь организаций концерна «Белгоспищепром», в их числе и «Минск Кристалл», которая по сей день является управляющей компанией холдинга. А руководит «Кристаллом» Станислав Иодис – раньше он занимался ресторанами «Лидо», Комаровкой и пару лет был начальником ГХУ Управления делами Лукашенко. Его в списке самых влиятельных бизнесменов Беларуси нет.