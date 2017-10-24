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Надписи на стенах, которые поднимут настроение на весь день

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  • 24.10.2017, 14:29
  • 3,217

Временами обычные граффити являют собой «жемчужины мысли».

Обычно надписи на стенах ассоциируются с банальным вандализмом: от них не ждут ничего, кроме матерных выражений и оскорбительных лозунгов. Однако среди этого «мусора» иногда появляются настоящие жемчужины — меткие фразы, способные не только улучшить настроение прохожих, но, возможно, и изменить их жизнь к лучшему.

AdMe.ru собрал 18 надписей, авторы которых плохого не посоветуют. Заряд позитива на весь день вам гарантирован!


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