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В Беларусь наконец пришло тепло

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  • 27.04.2024, 17:06
В Беларусь наконец пришло тепло

В Минске запустили фонтаны.

Днем 27 апреля по Беларуси температура составляла +11..+15°C, а 29 апреля прогнозируют уже +20°C, а то и все +25°C. Днем ранее в Минске запустили 35 из 39 фонтанов, передает БелТА.

Нынешняя теплота далеко не рекордная: в 2013 году 27 апреля зафиксировали аж +29,2°C в Житковичах. Но ровно 100 лет назад был антирекорд, в Минске тогда было -6,5°C.

На воскресенье и следующую неделю обещают теплую и отчасти солнечную погоду, которая образуется благодаря малоактивному фронтовому разделу и теплому воздуху с юго-запада Европы. Разве что в воскресенье возможны кратковременные дожди, а в следующую субботу – облачность.

@nieznajomaje Какой ваш любимый фонтан в Минске? #минск #беларусь #событияминск #фонтан #незнаёмае #минсксейчас ♬ som original - Song Music 74

Тем не менее Гидрометцентр предупреждает, что в ночь на 28 апреля возможны заморозки до -2°С, в последующие дни ночью и утром возможен туман. А еще неделю назад в Беларуси выпал снег.

Напомним, что Москву тем временем затопил сильный ливень.

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