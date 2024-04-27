В Беларусь наконец пришло тепло 1 27.04.2024, 17:06

В Минске запустили фонтаны.

Днем 27 апреля по Беларуси температура составляла +11..+15°C, а 29 апреля прогнозируют уже +20°C, а то и все +25°C. Днем ранее в Минске запустили 35 из 39 фонтанов, передает БелТА.

Нынешняя теплота далеко не рекордная: в 2013 году 27 апреля зафиксировали аж +29,2°C в Житковичах. Но ровно 100 лет назад был антирекорд, в Минске тогда было -6,5°C.

На воскресенье и следующую неделю обещают теплую и отчасти солнечную погоду, которая образуется благодаря малоактивному фронтовому разделу и теплому воздуху с юго-запада Европы. Разве что в воскресенье возможны кратковременные дожди, а в следующую субботу – облачность.

Тем не менее Гидрометцентр предупреждает, что в ночь на 28 апреля возможны заморозки до -2°С, в последующие дни ночью и утром возможен туман. А еще неделю назад в Беларуси выпал снег.

Напомним, что Москву тем временем затопил сильный ливень.