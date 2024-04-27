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Австралия передаст Украине военную помощь на миллионы долларов

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  • 27.04.2024, 17:10
  • 2,022
Австралия передаст Украине военную помощь на миллионы долларов

Что войдет в «пакет».

Украина получит от Австралии военную технику. В частности, город Канберра передаст партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотники.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что дроны передадут в рамках коалиции беспилотников.

- В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 миллионов долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов, - заявил украинский политик на брифинге с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Также он поблагодарил Австралию за мощный вклад в победу Украины.

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