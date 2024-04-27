Мишустин запаниковал из-за дефицита валюты в РФ 5 27.04.2024, 17:01

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В России валютный контроль продлили еще на год.

В РФ валютный контроль военного времени продлен еще на год. Российское правительство по указу Путина утвердило постановление, по которому крупнейшие экспортеры обязаны возвращать в Россию и продавать большую часть валютной выручки до 30 апреля 2025 года, отмечает The Moscow Times.

Как и прежде, требование касается 43 групп компаний ТЭК, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Они должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Единственная поблажка – срок зачисления валютной выручки на счета увеличен с 90 до 120 дней с передачи нерезидентам товаров или оказания им услуг. Она, очевидно, вынужденная: проблемы с расчетами во внешней торговле усиливаются. Сроки расчетов выросли, отмечал зампред ЦБ Алексей Заботкин, сейчас они от одного до двух месяцев, «ближе к двум». Затем нужно время на то, чтобы перевести эту выручку с зарубежных счетов в российские банки.

Требование обязательной продажи валютной выручки было введено в октябре 2023 г., чтобы остановить обвал рубля, который тогда упал ниже 100 руб./$. Власти позиционировали его как временное: оно действовало до конца апреля. Но уже в начале года чиновники заговорили, что надо его продлить.

«Валютные комиссары» из Росфинмониторинга заявили, что отменить требование об обязательной продаже было очень трудно: это стало бы сильнейшим ударом по валютному рынку, который был уверен в продлении. Набиуллина лишь рассчитывала на постепенное ослабление требований: «Это еще и административные сложности для бизнеса. У нас сейчас и так проблемы с платежами, когда нужно конвертировать и осуществлять платежи в одну-другую сторону. Это дополнительные и санкционные риски и ограничения».