14-летний студент медуниверситета: Скидку на возраст преподаватели не делают 3 24.10.2017, 14:38

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Тимур Сушко

Тимур закончил школу в 12 лет, занимается музыкой и готовится стать чемпионом Олимпиады-2020.

Тимур прославился тем, что в 12 лет окончил школу и поступил в медуниверситет на лечебный факультет. В год и восемь месяцев Тимур уже читал, а в пять с половиной поступил в первый класс, после чего его почти сразу перевели во второй. Сегодня Тимуру 14 лет, он учится на втором курсе БГМУ. Парень также профессионально занимается плаванием: пару лет назад он был первым в мире среди брассистов его возраста, пишет kp.by.

«На соцсети трачу час-полтора в день»

Высокий и стройный парень выглядит старше своих 14 лет. Но в разговоре с Тимуром становится понятно, что это еще подросток - скромный и немногословный. Тимур шутит: «Когда плывешь по три - пять часов в день, особо не поговоришь».

С собой у Тимура генетический анализ, который был сделан в 2012-м. Как написано в заключении, «в генотипе спортсмена присутствуют редкие варианты генов, необходимые для достижения высоких спортивных результатов». Специалисты Института генетики и цитологии Академии наук говорят, что такой генокод редко встречается и у действующих чемпионов!

Тимур не только учится в медуниверситете и профессионально занимается плаванием, но и увлекается музыкой

- У тебя рост 1 метр 85 сантиметров. Может быть, у тебя особое питание?

- Иногда ем фастфуд, а так питаюсь обычной едой: мясом, блинами, картошкой.

- Как проходит твой день?

- В зависимости от расписания в университете. Тренировки утром либо вечером после учебы, а в выходные, как правило, по две. Каждая длится по два - три часа. Ложусь спать в 23.00, просыпаюсь в 6.00 - 6.30. На соревнованиях, как правило, волнуюсь редко. С тренером Игорем Неженцем у нас сложилось правило: тренируемся профессионально, ответственно, а результат на соревнованиях пусть будет таким, какой получится. Довольно часто я проигрываю, есть очень сильные соперники.

У меня достаточно свободного времени. По вечерам играю в компьютерную игру Dota2. Еще футбол, езда на велосипеде. Родители мне доверяют и в основном меня не контролируют. Но я сначала делаю домашнее задание, а потом сажусь за игры. На соцсети трачу час - полтора в день. Читаю паблики о медицине, смотрю практические видеозанятия по анатомии. Мне пишут, спрашивают, как поступить в медуниверситет, тяжело ли учиться в БГМУ, зачем занимаюсь плаванием. Еще собираюсь развивать YouTube-канал, регистрирую сайт, чтобы показать, что можно и нужно заниматься спортом и учиться одновременно.

- Может, хочешь брать пример с блогера Влада Бумаги, который собирает миллионы просмотров?

- У меня другие кумиры: один из них - главный внештатный кардиохирург Минздрава Беларуси Юрий Островский. Среди пловцов 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он поражает меня своими результатами, силой воли на соревнованиях. Еще два пловца (образцы для подражания) – брассисты англичанин Адам Пити и белорус Илья Шиманович.

- А еще ты пишешь и поешь песни…

- Всего у меня их более десяти. Некоторые выложены на YouTube. Аранжировки к ним делает известный белорусский композитор Дмитрий Долгалев.

«Скидку на возраст преподаватели не делают»

- Я хочу в будущем стать олимпийским чемпионом, поэтому усиленно тренируюсь и надеюсь участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году. Я так же ответственно отношусь к учебе, так как от моих знаний в будущем будет зависеть здоровье людей, я хочу стать нейрохирургом. Еще в Институте физиологии Академии наук занимаюсь научной работой по профилактике и лечению спинного и головного мозга стволовыми клетками.

На первом месте у Тимура плавание и учеба

- Ты смог окончить школу в 12 лет, перескакивая через классы. Поделись секретом: как хорошо учиться?

- Нужно сосредотачиваться на главном, а уж потом заниматься хобби. В школе я ничего не зазубривал, просто все уроки делал сосредоточенно. Учеба была на хорошем уровне. Мой школьный аттестат на 9,2 балла. Любой настойчивый ученик может также учиться, и я не считаю себя вундеркиндом.

- Тяжело дается учеба в университете?

- Нет, возможно, это из-за того, что я занимаюсь спортом. Я отвлекаюсь от учебы на тренировках. Скидку на возраст в БГМУ мне не делают. Оценки по предметам у меня от 3 до 8 баллов, и это нормально. Я брал академический отпуск на год, но не из-за того, что мне было тяжело учиться в университете. Был насыщенный график международных соревнований по плаванию. В этом году совмещать учебу и спорт будет намного проще.