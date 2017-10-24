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Кафе в Витебске предупредило клиентов: «Если платить у нас карточкой, будет дороже!»

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  • 24.10.2017, 15:52
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В банке уверяют, что стоимость товаров при оплате наличными или картой должна быть одинакова.

Необычное объявление увидели жители Витебска на дверях кафе «Бацькова хата». Кафе входит в крупную сеть ООО «Арена-пицца» - это несколько пиццерий, кафе, закусочных и ресторанов в Витебске, пишет kp.by.

Объявление звучит так: «Дорогие гости! В нашем кафе вам выгоднее рассчитаться наличными деньгами. С 10.11.2017 года в случае оплаты банковской пластиковой карточкой с суммы вашего заказа ОАО «АСБ Беларусбанк» будет дополнительно взимать плату за эквайринг (…). По карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк» - 1,5%, по карточкам банков-резидентов - 2%, по карточкам банков-нерезидентов (для иностранных граждан) - 3%. По всем вопросам обращайтесь в ОАО «АСБ Беларусбанк». P.S. ООО «Арена-пицца» примет предложения банка-партнера по оказанию услуг в сфере эквайринга по адекватной ставке».

Эквайринг - это, проще говоря, процесс, когда вы расплачиваетесь карточкой через терминал. Работа эквайринга действительно платная, но за нее всегда платили сами предприятия - кафе, магазины, салоны красоты и так далее.

Что означает объявление? А то, что с 10 ноября кафе собирается взимать процент, если вы расплатились у них карточкой. Например, если у вас карта Беларусбанка и вы купили пиццу за 10 рублей, то оплатите по карте уже 10 руб. 15 коп., если у вас карта другого банка - 10 руб. 20 коп., а если вы иностранец и приехали со своей заграничной карточкой, то и вовсе 10 руб. 30 коп.

Журналисты дозвонились до кафе «Бацькова хата», на дверях которой еще 16 октября висело объявление о взимании процентов при расчете карточками.

- Нет никакого объявления уже. Это неактуальная информация. По крайней мере на дверях у нас ничего не висит, - рассказал по телефону Сергей, который представился ресторатором.

- Но раньше ведь объявление было!

- Я только сегодня заступил на смену и ничего об этом не знаю.

Получить какие-либо другие комментарии у заведения не удалось.

В Беларусбанке, о котором и идет в объявлении речь, рассказали, что брать комиссию с клиентов - незаконно.

- Комиссионное вознаграждение за эквайринг применяется не к физическим лицам (держателям карточек), а к организациям торговли и сервиса. В соответствии с условиями договора эквайринга цены на товары и услуги при безналичном расчете (по картам) или при наличном расчете должны быть одинаковыми, - сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

Журналисты также направили запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли - чтобы разъяснили, насколько законно в принципе брать комиссию с клиентов в случае, если они расплачиваются пластиковыми карточками. Ведомство пообещало разобраться с этим вопросом и дать ответ чуть позже.


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