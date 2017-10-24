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Минские учителя взбунтовались против ненормированного рабочего дня

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  • 24.10.2017, 17:29
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В Минской школе-училище олимпийского резерва учителей просят находиться на рабочем месте больше положенного.

В Минской областной средней школе-училище олимпийского резерва учителей, по их словам, просят находиться на рабочем месте больше положенного. С этой инициативой согласны не все.

«Если у вас 26 занятий в неделю, то к ним вы должны еще часов 20 отсидеть»

В редакцию tut.by обратились несколько учителей из Минской областной средней школы-училища олимпийского резерва. Они рассказали, что недавно им предложили находиться на рабочем месте не только во время уроков, а еще и проводить ненормированное время.

У каждого преподавателя оно оказалось разным и, по их словам, стало зависеть от того, сколько занятий они проводят в неделю. Например, учителя рассказывают, что если у педагога 27 занятий, то всего его просят провести в школе около 49 часов, если 33, то около 60 часов при шестидневном рабочем графике. Учителя предполагают, что их ненормированную нагрузку рассчитали пропорционально, а за основу взяли то, что при ставке в 20 уроков в неделю, находиться на рабочем месте нужно не более 36 часов. Фотография документа с помеченными часами предлагаемой ненормированной нагрузки, который им показали в школе, есть в редакции.

— Например, если у вас 26 занятий в неделю, то к ним вы должны еще часов 20 отсидеть. В эти часы мы в том числе должны готовиться к урокам, но у нас нет условий для этого: негде все набрать и распечатать. Поэтому мы и готовимся дома, — рассказывает одна из обратившихся учителей. — Мы говорим, хорошо, мы тогда не будем выполнять обязанности как классные руководители, потому что тебе и утром звонят, и днем, и ночью. Это ненормированный рабочий график.

Учителя отмечают, что к урокам могут готовиться и в библиотеке, и дома. Также, по словам одного из преподавателей, во время ненормированной нагрузки они ходят на совещания, занимаются дежурствами, выезжают куда-то с детьми, остаются после уроков на субботники.

— Нас хотят привязать к пропускам, чтобы мы приходили в одно время и уходили в другое. Но у нас по-разному бывает. Мы по своим причинам тоже остаемся в школе, — объясняет учитель.

В средней школе-училище олимпийского резерва учатся спортсмены, здесь готовят резерв национальных команд Беларуси. Дети занимаются с 7-го по 11-й класс, также здесь можно получить среднее специальное образование по специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта».

Директор школы: учителя во время ненормированной нагрузки должны заниматься общественно-полезным делом

Директор Минской областной средней школы-училища олимпийского резерва Владимир Тайников, подробно комментировать ситуацию по телефону не стал, но обратил внимание, что учителя во время ненормированной нагрузки должны это время не отсиживать, а «готовиться к урокам, заниматься общественно-полезным делом, участвовать в мероприятиях, готовить эти мероприятия.

— Мне нужны люди, которые работают. Мы создаем музей, в 2018 году училищу 30 лет, есть еще много мероприятий. А у меня есть группа лиц — «урокодатели». Провели урок, и ушли… Они хотят так и работать, — заметил он.

Не важно, сколько уроков проводит учитель, общая нагрузка должна быть — не больше 36 часов в неделю

Юлия Ошмян, адвокат адвокатского бюро «РЕВЕРА», рассказывает, что учитель должен находиться в школе не только непосредственно во время занятий, но и в то время, которое связано с выполнением других трудовых обязанностей. Это могут быть родительские собрания, совещания.

По ее словам, рабочее время учителей неоднородно: оно состоит из нормируемой и ненормируемой части. Согласно нормам постановления Министерства образования, нормированной частью рабочего времени учителя считается педагогическая нагрузка. В нее включается педагогическая деятельность по реализации образовательных программ, а также организационно-воспитательная работа и дополнительный контроль.

— Помимо непосредственно педагогической нагрузки у учителя есть дополнительные функции, круг которых определяется трудовым договором, должностной инструкцией. К должностным обязанностям учителя кроме всего прочего, например, отнесены планирование учебного процесса, участие в методической работе учреждения образования, повышение своей квалификации, — объясняет Юлия Ошмян. — Все это ненормированная нагрузка.

Продолжительность нормированной части рабочего времени связана с размером ставки и количеством часов, включаемых в одну ставку. Норма часов педагогической нагрузки за одну ставку в неделю — 20 часов. Соответственно, если нагрузка учителя — 1,2 ставки, нормированная часть его рабочего времени 24 часа.

Юлия Ошмян отмечает, что законодательство не устанавливает продолжительность ненормированной нагрузки. Понятно одно: в совокупности размер нормированной и ненормированной нагрузки учителя в течение одной недели не должен превышать 36 часов. Это касается и тех, кто работает на ставку, и тех, у кого в неделю более 20 уроков.

— Основная правовая проблема состоит в том, что нормы законодательства не дают четкого ответа на вопрос о том, сколько часов в день или в неделю учитель обязан посвящать ненормированной части рабочего времени. На практике многие руководители учреждений образования считают, что учитель обязан отработать все 36 часов в неделю. Хотя на самом деле это не совсем так. Продолжительность труда учителя «не более 36 часов в неделю» — это не общеустановленная и обязательная для всех учителей продолжительность рабочего времени, а всего лишь его предельная норма. Ни в одном нормативном правовом акте не указано, что учитель обязан отработать все 36 часов.

При этом оплачивается учителям только нормированная часть рабочего времени — педагогическая нагрузка. Ненормированная часть нагрузки в ставку не включается и не учитывается при исчислении заработной платы.

Юлия Ошмян вспоминает, что аналогичный вопрос с трактовкой продолжительности ненормируемой части рабочего времени возникал и в России. Но там Министерство образования и науки дало официальные разъяснения, где обратило внимание, что фразу «не более 36 часов в неделю» нельзя понимать как безусловную обязанность учителя отработать все эти часы.

— Это понятно и логично, ведь кто-то готовится к урокам пять часов, а кому-то достаточно и одного часа, — говорит она.

Адвокат отмечает, что еще один важный вопрос — может ли учитель во время ненормированной нагрузки находиться дома, а не в школе.

—  Большинство специалистов сходится во мнении, что может, хоть такая трактовка и не в полной мере соответствует законодательству. Согласно ч. 1 ст. 110 Трудового кодекса, для выполнения своих трудовых обязанностей в течении рабочего времени работник должен находиться на рабочем месте. Так как ненормируемая часть рабочего времени — это все равно рабочее время, исходя из буквального толкования закона, для подготовки к урокам и разработки заданий учитель должен находиться на рабочем месте. Это, кстати, влияет и на корректность учета рабочего времени учителя. Ведь наниматель обязан организовать учет фактически отработанного времени сотрудников. Если в школе действует пропускная система, сделать это легко. Но как быть со временем, которое учитель тратит на работу дома, как его учитывать и как быть уверенным в корректности его учета? Это важно и для решения вопроса о сверхурочной работе — свыше 36 часов в неделю. Если учителя привлекают к работе свыше 36 в неделю, а при этом 10 из 16 часов ненормируемого времени он отработал дома, доказать этот факт и добиться повышенной оплаты сверхурочной работы крайне сложно.

Собеседница отмечает, что из-за специфики работы учителя, они не всегда могут выполнять свои должностные обязанности на рабочем месте.

— Кроме того, нередки случаи, когда учитель просто не может полноценно подготовиться к занятиям в школе. Например, там недостаточно компьютеров с выходом в интернет, необходимо поработать с источниками в Национальной библиотеке. Обеспечить условия труда сотрудникам — в первую очередь задача нанимателя. И если по каким-то причинам он не может это сделать, у учителя нет другого выхода, кроме как работать вне школы. Но в таком случае это время тоже будет рабочим, поскольку в это время работник выполняет свои трудовые функции.

— Могут ли учителей обязать «отсиживать» ненормированную нагрузку?

— Здесь нужно разбираться, для выполнения каких обязанностей наниматель просит учителя находиться в школе. Если для выполнения отдельных функций учителю нужно находиться в школе (методические совещания, родительские собрания), то они должны быть на своем рабочем месте. Если речь идет о подготовке к занятиям, разработке планов уроков, то нельзя заставить учителей находиться в школе в течение конкретного времени. Суть ненормированной нагрузки в том, что каждый сам для себя определяет, сколько часов ему достаточно для выполнения тех или иных функций. Плюс, нужно помнить, что «не более 36 часов в неделю» не означает, что учитель обязан отсидеть в школе все 36 часов в неделю.


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