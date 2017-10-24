Активистка добилась от Верховного суда отмены несправедливого решения 24.10.2017, 17:49

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Валентин Сукало

Майя Наумова почти год боролась с судебной системой.

Почти спустя год после задержания Верховный суд освободил активистку Майю Наумову от административной ответственности за якобы оказанное неповиновение законному требованию сотрудника милиции, сообщает ПЦ «Весна».

11 декабря 2016 года после окончания «выборов» в «палату представителей» и закрытия избирательных участков наблюдательница Майя Наумова была задержана вместе с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонидом Кулаковым. Их обвинили в неповиновении сотрудникам милиции, и 12 декабря суд Первомайского района арестовал Майю Наумову сроком на 1 сутки, которые фактически она уже отбыла.

Женщина обжаловала постановление суда в Мингорсуд, который отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение. Суд Первомайского района повторно рассмотрел административное дело в отношении Майи Наумовой и назначил ей новое наказание – штраф в 4 базовые величины (84 бел.руб.).

Наблюдательница снова обратилась с жалобой в Мингорсуд, который изменил постановление суда: исключил из описательно-мотивировочной части указание о том, что при задержании женщина хваталась за обмундирование сотрудника милиции. В остальном решение было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.

Председатель Минского городского суда Павел Коршунович, к которому также обратилась Майя Наумова, не узрел оснований для отмены принятых по делу решений.

15 августа Майя Наумова обратилась в Верховный суд. В своей жалобе, составленной при помощи юристов ПЦ «Весна», она указала, что применение двух основных видов взыскания за административное правонарушение противоречит Конституции Беларуси, а также здравой логике, поскольку наблюдательница уже отбыла взыскание в виде административного ареста, а наложение взыскания в виде штрафа является повторным наказанием за одно и то же правонарушение.

Это противоречит части 7 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, в соответствии с которым никто не должен вторично судим или наказан за преступление, за которое он был окончательно осуждён или оправдан. Она просила Верховный суд отменить вынесенное 12 декабря 2016 года судом Первомайского района постановление.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало рассмотрел жалобу Майи Наумовой 16 октября 2017 года и пришел к выводу, что постановления по делу подлежат отмене, хотя виновность наблюдательницы в совершении правонарушения, по его мнению, является доказанной.

«Однако, при определении необходимости наложения взыскания судом не в полной мере были учтены конкретные обстоятельства совершения правонарушения.

Так женщину задержали за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.3 КоАП. В то же время конкретные обстоятельства совершения женщиной правонарушения свидетельствуют о том, что совершенное ею деяние не причинило значительного вреда охраняемым административным законом интересам. Кроме того, к административной ответственности по ч.1 ст. 17.3 КоАП Майя Наумова в установленные КоАП сроки наложения взыскания привлечена не была», - отмечает в своем постановлении Валентин Сукало.

Он подчеркивает, что совершенное Майей Наумовой формально содержит признаки вмененного правонарушения, однако конкретные обстоятельства правонарушения свидетельствуют о малозначительности содеянного ею.

Исходя из этого, Верховный суд постановил постановления судьи суда Первомайского района г. Минска от 21 декабря 2016 года и судьи Минского городского суда от 17 февраля 2017 года в отношении Майи Наумовой отменить, дело прекратить, а саму наблюдательницу от административной ответственности ввиду малозначительности правонарушения освободить.

Юристы ПЦ «Весна» считают, что решение Верховного суда успешно, однако, не решает системной проблемы.

«У нас по действующему закону получается так, что человека можно сначала осудить к аресту, а после этого пересмотреть дело и за то же правонарушение дать еще и штраф. Какой-то компенсации за отбытый административный арест в этом случае не предусмотрено.

И даже тот факт, что сам Председатель Верховного Суда Валентин Сукало признал неправоту районного суда и Мингорсуда, хоть и снимает вопрос в отношении одного конкретного человека, понесшего двойную ответственность, не меняет ситуацию в целом. Мы на этом не остановимся и обратимся в Конституционный суд для того, чтобы попытаться разрешить сложившееся противоречие и устранить посредством конституционного судопроизводства такой недостаток закона», - прокомментировал Павел Сапелко.