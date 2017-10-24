С чем cпецпредставитель Госдепа США по Украине едет к Петру Порошенко 1 24.10.2017, 17:58

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Курт Волкер

Прорыв по Донбассу возможен в следующем году.

В конце октября ожидается внеплановый визит в Киев спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. Предстоящую встречу пока официально не подтвердили ни украинская, ни американская стороны. Для чего Волкер едет в Украину, что планирует обсудить с президентом Петром Порошенко и какой прорыв в вопросе миротворцев на Донбассе теоретически возможен уже в следующем году, выяснял "Апостроф".

Один на один

7 октября в Белграде состоялась вторая встреча Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Позже о переговорах официально высказался лишь Сурков, намекнув, что ожидаются решения в пользу России. Американцы же до сих пор не сделали никаких официальных заявлений по итогам встречи в Белграде.

После переговоров Сурков рассказал, что с Волкером он обсудил предложенный Россией проект резолюции ООН по миротворцам на Донбассе и необходимость выполнения Минских соглашений. В США официально не прокомментировали эту информацию, правда, по данным российских СМИ, в Госдепе сказали, что речь на встрече шла, в частности, о миротворцах.

По информации источников "Апострофа" в украинских властных кругах, на то время было два предложения по решению конфликта на Донбассе. Первое – введение миротворческой миссии на условиях России, при котором миротворцы размещались бы только по линии разграничения сторон конфликта, а второе – введение миротворцев на условиях Украины: по всей территории оккупированного Донбасса.

С каким именно предложением Волкер вернулся в США, пока непонятно. Но неофициальная встреча спецпредставителя Госдепартамента с Петром Порошенко может говорить о том, что американцы хотят услышать позицию украинской стороны. Источник, приближенный к власти, рассказал "Апострофу", что глава украинского государства готов идти на переговоры, чтобы решить вопрос по миротворцам к президентским выборам 2019 года. Это поможет Порошенко значительно поднять свой рейтинг.

"Если удастся договориться, то уже к лету следующего года миссия ООН будет введена на Донбасс", - считает собеседник "Апострофа".

Между тем, во время своего недавнего визита в Авдеевку Порошенко подчеркнул, что делает все для того, чтобы миротворцы были на Донбассе.

Также источник "Апострофа" предполагает, что переговоры Волкера и Порошенко могут касаться двух ключевых моментов: пройдут ли на оккупированных территориях выборы или же будет создана временная администрация под эгидой ООН. И если украинская сторона согласится на проведение выборов, то это станет для нее провалом, так как ей придется признать легитимность местной "власти".

"А создание временной администрации будет хорошим результатом для власти. Так как это позволит создать многокомпонентную миротворческую миссию с постепенным расширением мандата на территорию ОРДЛО. Такая миссия сможет поспособствовать разминированию территорий, возвращению перемещенных лиц, усилению государственных институтов и т.д.", - рассказал собеседник "Апострофа".

В то же время депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук считает, что нет смысла говорить о выборах на Донбассе, пока не будут решены все первоочередные вопросы.

"Все технические вопросы, в том числе о выборах, можно обсуждать уже тогда, когда будет решен политический вопрос. Сейчас Россия ни под каким соусом не допустит миротворческую миссию. Потому что если появится контроль на границе ОРДЛО и России, то через несколько недель ОРДЛО просто перестанет существовать", - прокомментировал нардеп "Апострофу".

С ним соглашается эксперт Николай Капитоненко. В разговоре с "Апострофом" он предположил, что у этой темы есть два вектора: "Один из них - тот, который представлен общественности, где есть идеи о временных международных администрациях, миротворцах ООН, расширении миссии ОБСЕ и т.д. Публике нужно показать, что что-то обсуждается и есть какие-то идеи. А есть и вторая плоскость, в которой и Волкер, и Порошенко, и все остальные, кто участвует, понимают тупиковость всех идей, которые были озвучены по Донбассу, и что создания зоны возможных общих точек или решений, совпадения интересов между позициями России и Украины ждать не приходится".

Эксперт также считает, что сторонам конфликта необходимо для начала создать такую зону, которая смогла бы помочь разрешить базовые противоречия. Но Капитоненко сомневается, что кто-то решится на такой шаг.

"Стороны хотят противоположных результатов и их интересы несовместимы. Раз такая зона не создается, то какого-то реального продвижения по конфликту на востоке ждать не стоит. Стоит ждать замораживания конфликта, его движения по той же траектории, которая была до сегодняшнего дня, то есть без миссии и выборов, но с постоянными жертвами", - подчеркнул Капитоненко.

Стоит отметить, что встреча спецпредставителя США и президента Украины очень важна также в связи с тем, что будет происходить перед очередными переговорами Волкера и Суркова. Официальной информации о третьем раунде переговоров еще нет, но предыдущая встреча показала, что обсуждение еще не закончено.

Для чего нужна встреча

Нардеп Дмитрий Тымчук не подтвердил "Апострофу", но и не исключил возможного визита Курта Волкера в Украину. Но он удивлен тому, что спецпредставитель Госдепа решил прибыть в страну без объяснений цели поездки.

"Мне кажется, главная задача Волкера на данный момент – составить четкое понимание того, что происходит на Донбассе. Вторая задача – понять, как собирается действовать Россия. Уже весь мир понимает, кто стоит за событиями на Донбассе, чьих это рук дело. Волкеру нужно понимать, как будет поступать Кремль на Донбассе, чтобы вырабатывать свою стратегию в контексте этого конфликта", - рассказал депутат. При этом он не стал делать прогнозов насчет грядущей встречи Волкера и Порошенко.

По мнению Николая Капитоненко, Волкер прилетит в Киев с целью понять происходящее в Украине и детально оценить, насколько Порошенко контролирует ситуацию в стране.

"Также нужно постоянно создавать видимость того, что диалог по поводу Украины продолжается, интерес к Украине не ослабевает и в США следят за ситуацией. Поэтому Волкер будет стараться периодически о себе напоминать – неважно, по какому поводу. Это нормально. Да и любые вопросы проще решать на месте", - предположил эксперт.

Он также считает, что не стоит ждать какого-то прорыва или громких решений по итогам встречи Волкера и Порошенко, поскольку именно из-за отсутствия минимальных сдвигов в решении конфликта американская сторона не спешит что-то говорить и как-либо комментировать ситуацию. Сдвиги могут наступить в том случае, если будет принято компромиссное решение по Донбассу.

"Содержательных результатов встречи не будет, идей по урегулированию конфликта тоже не будет. В лучшем случае Волкер и Порошенко сошлются на уже давно прозвучавшие идеи о миротворцах. Но это будет, так сказать, ритуальным заклинанием. Потому что ничего нового они не скажут по существу. Вряд ли визит Волкера повлияет на судьбу конфликта на востоке", - подчеркнул Капитоненко.

Источник "Апострофа" во власти добавил, что несколько странным выглядит то, что президент Украины может провести встречу с Волкером.

"Немного странно, что спецпредставитель Госдепартамента - уровень посла по особым поручениям - в Штатах подчиняется заместителю госсекретаря, в РФ общается с каким-то Сурковым, а у нас его ждет целый президент. Его уровень - даже не министр иностранных дел, а замминистра. Это только показывает деградацию нашей дипломатии", - подчеркнул собеседник "Апострофа".