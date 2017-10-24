«Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне…»1
- 24.10.2017, 19:11
Появилось постельное белье, украшенное самыми звучными белорусскими словами.
Комплект постельного белья «Родные слова» с самыми красивыми и благозвучными белорусскими словами представил магазин Symbal.by, пишет nn.by.
В основу названия белья взяты слова классика белорусской литературы Янки Купалы из стихотворения «Роднае слова»:
«Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне…»
Постельное белье создано Symbal.by совместно с белорусской торговой маркой «Samsara», которая занимается разработкой, производством и продажей домашнего текстиля.
В дизайне использовано 200 слов белорусского языка, предложенных подписчиками Symbal.by в социальных сетях.
Как отметил автор проекта Павел Белоус: «Надеюсь, что постельное белье «Родные слова» пойдет в народ, на кровати и диваны и станет этаким домашним образовательным проектом для детей и взрослых.
Лежишь в постели и находишь новые и интересные белорусские слова, запоминаешь, составляешь в предложения, переводишь. Чудо!»
Белье представлено в четырех вариантах комплектов: 1,5 спальный, 2-х спальный, евро-комплект, семейный.
Заказать с бесплатной доставкой по Минску, Беларуси и всему миру можно через сайт Symbal.by либо самостоятельно приобрести в официальном оффлайн-магазине в Минске на проспекте Машерова, 18.