«Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне…» 1 24.10.2017, 19:11

Появилось постельное белье, украшенное самыми звучными белорусскими словами.

Комплект постельного белья «Родные слова» с самыми красивыми и благозвучными белорусскими словами представил магазин Symbal.by, пишет nn.by.

В основу названия белья взяты слова классика белорусской литературы Янки Купалы из стихотворения «Роднае слова»:

«Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне…»

Постельное белье создано Symbal.by совместно с белорусской торговой маркой «Samsara», которая занимается разработкой, производством и продажей домашнего текстиля.

В дизайне использовано 200 слов белорусского языка, предложенных подписчиками Symbal.by в социальных сетях.

Как отметил автор проекта Павел Белоус: «Надеюсь, что постельное белье «Родные слова» пойдет в народ, на кровати и диваны и станет этаким домашним образовательным проектом для детей и взрослых.

Лежишь в постели и находишь новые и интересные белорусские слова, запоминаешь, составляешь в предложения, переводишь. Чудо!»

Белье представлено в четырех вариантах комплектов: 1,5 спальный, 2-х спальный, евро-комплект, семейный.

Заказать с бесплатной доставкой по Минску, Беларуси и всему миру можно через сайт Symbal.by либо самостоятельно приобрести в официальном оффлайн-магазине в Минске на проспекте Машерова, 18.