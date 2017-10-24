«Дырка в полу» и «психоделические интерьеры» 24.10.2017, 19:44

Какие отзывы туристы оставляли об отелях Гродно.

Туристический сезон в безвизовом Гродно подошел к концу. После посещения города некоторые туристы оставляли свои отзывы об отелях и и апартаментах города. Tut.by посмотрел, что писали приезжие на сайтах Booking.com, TripAdvisor.com и какие гродненские отели пользуются наибольшей популярностью у путешественников.

На этих двух порталах рейтинги гродненских гостиниц несколько отличаются. Если на TripAdvisor.com по отзывам туристов составлен топ-5 больших гостиниц города, то на Booking.com лидирующие позиции занимают апартаменты, хостелы и небольшие отели.

На TripAdvisor.com пятерку лучших отелей Гродно, по отзывам туристов, возглавляет "Кронон Парк Отель". Оценка приезжих — 4,5 из 5. Большинство отзывов — положительные.

Правда, есть нарекания на Wi-Fi, качество которого, по мнению приезжих, «абсолютно не соответствует такому отелю». Жалуются на отсутствие в номере чайника и чашек: «Если очень попросить (приболели, например), то предоставят, но пользоваться будет неудобно — нет подходящей розетки и т.п. Номера слегка уставшие, в ванной комнате не очень удобно расположены полочки, нет гигиенического душа. Бассейн и сауна подходят только для пары человек, если больше, то уже неудобно и тесно…».

Посетители отмечают, что «Кронон Парк Отель» — заведение недешевое, но сервис и интерьер соответствует цене.

Второе место в рейтинге TripAdvisor.com занимает отель «Семашко» (кстати, он в 2015 году получил международную награду за качество International hotel & restaurant quality award). Постояльцы нахваливают расположение гостиницы в центре города, чистоту в номерах и учтивость персонала.

Правда, отмечают шумный холодильник в номере и холод в коридорах.

На третьем месте — гостиница «Неман». Средняя оценка на сайте TripAdvisor.com — 4 из 5. Постояльцы отмечают хорошее расположение — в самом центре города, но нарекают на плохую работу Wi-Fi. Россияне сетуют, что «цены в евро и дороже чем для белорусов».

Есть и такой отзыв, оставленный командировочным Александром: «Заселялся на сутки, но никто не сказал, что время заселения считается с 12.00. На следующий день поехал по работе на предприятие. Приезжаю назад в 14.30, а в номер попасть не могу. Сходил на ресепшен продлил ключ. Зашел, а вещей нет. Так меня выселили без моего ведома. Вещи нашлись у горничной. Администратор сказала, что якобы до меня дозвониться не могла и еще сказала, что у них слишком много клиентов и каждому позвонить очень сложно». Отель тогда принес извинения за столь досадный случай и предположил, что речь идет о недоразумении, когда турист не совсем правильно понял информацию о расчетном часе.

Кстати, в стандартных одноместных номерах, в отличие от номеров повышенной комфортности, не предусмотрены халаты, тапочки, посуда, электрочайник и питьевая бутилированная вода.

Четвертое место в рейтинге занимает гостиница «Турист». Путешественники отмечают отзывчивость персонала, чистоту в номерах. Но есть и отрицательные отзывы. Например, путешественник из Риги остался недоволен проживанием: «Номер прокуренный, кран течет, унитаз… Дискотека — очень громкая музыка. Неплохое расположение, завтраки без кофе — только чай и тетя, которая все время кричит, чтобы ничего не выносили. Ну очень все как-то запущенно».

Также туристы жалуются на холод в номерах. Похожие отзывы есть и за апрель, и за октябрь. Например, путешественница из Москвы пишет о том, что в номерах очень шумно, а звукоизоляция отсутствует: мол, батарея в комнате была холодной, сигнал Wi-Fi слабый, двери — обшарпанные, а сантехника — старая.

Закрывает рейтинг гостиница «Беларусь». Отзывы здесь не самые лучшие: «Ужасная атмосфера, ужасный буфет с отвратительной едой, люксовый номер не стоит тех денег, которые я заплатил…». Туристы с удивлением пишут, что в одном из номеров вместо душевой кабины была просто дырка в полу для слива.

А вот Виталий из Минска пишет: «Гостиница изжила свой век и скоро будет закрыта. На модернизацию нет средств, и это наследие из СССР. Кто хочет вспомнись сервис и комфорт той эпохи — добро пожаловать! Замечания как к номерам, так и к персоналу!».

В рейтинге, по отзывам туристов на Booking.com, первые места занимают апартаменты. Стоимость квартир варьируется от 48 до 80 рублей в сутки за квартиру. Предложений много. Оценки у апартаментов редко опускаются до 7 из 10.

Среди прочих выделяются Apartment LIuKS с необычным интерьером и сюрпризом от хозяина.

«Потрясающий интерьер, очень чистая и аккуратная квартира. Хозяева приветливые и общительные, в холодильнике ждал приятный сюрприз в виде хозяйского самогона», — так описывает апартаменты один из путешественников.

В рейтинг также попал Hello Grodno Hostel — первый гродненский хостел.

В целом туристы довольны размещением здесь. Правда, оказывается, что оплатить картой проживание здесь невозможно. Об этом пишет Василь из Вильнюса, а путешественница из Москвы обращает внимание еще и на накипь в чайнике и не очень удобные подушки.

Пишут туристы и о гостинице «Славия», что находится в центре города. Например, отмечают «психоделический интерьер» и что «хотелось бы единства в оформлении и меблировке номера». Есть жалобы на низкую скорость интернета и на маленький завтрак. Правда, туристы положительно оценивают расположение в самом центре города, бесплатную парковку и чистоту в номерах.