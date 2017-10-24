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Кремль вмешался в Brexit?

  • 24.10.2017, 19:57

Лондон просит Facebook проверить возможное вмешательство Москвы в Brexit.

Парламент Великобритании направил запрос руководителю компании Facebook Inc. Марку Цукербергу относительно возможного размещения в этой социальной сети платного контента лицами с зарегистрированными в России аккаунтами в преддверии референдума о Brexit в 2016 году и досрочных парламентских выборов в 2017 году. Автором запроса выступил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз, передает DW со ссылкой на агентство Reuters.

Документ направлен в рамках расследования, призванного выявить источники возможного распространения фейковой информации в соцсетях.

"Это расследование будет отчасти сконцентрировано на роли иностранных агентов, которые злоупотребляют такими платформами, как ваша, и вмешиваются в политический дискурс других государств", - пояснил Коллинз.

Данные о рекламном контенте и количестве просмотров

В числе запрошенных данных - информация о рекламном контенте, имеющем отношение к зарегистрированным в России аккаунтам, а также обо всех страницах, созданных с использованием этих учетных записей, об их целевых группах и количестве просмотров.

Ранее, по словам Коллинза, с просьбой к руководству Facebook о предоставлении соответствующей информации применительно к выборам президента США уже обращались американские законодатели, включая членов сенатского комитета по разведке.

В мае британский министр иностранных дел Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph выразил уверенность, что Россия вмешивалась в выборы в США, во Франции и на Балканах. С помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс", полагает глава МИД Великобритании.


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