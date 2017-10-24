Президент Эстонии пробежала полумарафон 8 24.10.2017, 20:45

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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд показала достойный результат в сравнении с другими политиками.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд успешно пробежала Таллиннский полумарафон. 21,1 км политик одолел за 1 час, 52 минуты и 1 секунду. Таким образом она заняла в забеге 160 место среди женщин. А в общем рейтинге она оказалась на 1011-й строчке, пишет skirun.ru.

Первое место в соревновании занял Бенард Корис из Кении, который справился с дистанцией за 1 час, 4 минуты и 44 секунды. А лучший результат среди эстонцев продемонстрировал Тийдрек Нурме. Они прибежал четвёртым с результатом 1:05:53.

Среди женщин в этом забеге не было равных Екатерине Патюк, которая одолела дистанцию за 1:15:17. Она выступала от спортклуба Тартуского университета.