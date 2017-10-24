Аркадий Бабченко: В РФ зомбоящик некоторым свихнул мозги 8 24.10.2017, 21:10

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Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Главной опасностью для свободы слова в РФ сегодня являются агрессивные психопаты, свихнувшиеся на почве пропаганды.

Главной опасностью для свободы слова в России сегодня является не "кровавая гэбня", а агрессивные психопаты, свихнувшиеся на почве пропаганды. Такое мнение высказал в Facebook эмигрировавший из РФ основатель проекта "Журналистика без посредников" Аркадий Бабченко, комментируя нападение на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

"Почему вы так настойчиво не дорожите своей жизнью, коллеги? Почему вы так упорно стараетесь делать вид, что все еще не так плохо и можно продолжать жить, как раньше? Ну, с некими небольшими оговорками. В этот раз на почве зомбоящика свихнулся один псих с телепатией в голове, а если завтра вы достанете какого-нибудь очередного "путинского повара" окончательно и к вам придут какие-нибудь "сорок сороков" с битами?" – написал Бабченко

"Я в России боялся не столько обысков с "космонавтами", сколько именно вот таких вот полоумных, которым зомбоящик со скрепами свихнул мозги окончательно. Потому что не знаешь, какой очередной псих на какой очередной якорь среагирует. Какого идиота ты возбудишь своим очередным постом", – продолжил он.

По мнению Бабченко, сотрудники оппозиционных СМИ должны в первую очередь обсуждать меры самообороны и требовать от работодателей мер по защите редакций.

"Организуйтесь вы сами. Скиньтесь деньгами и установите бронированную дверь. Купите хотя бы газовые баллончики. Устройте забастовку. Не будем работать, пока на входе не будут сидеть два здоровых амбала с берданками. Купите троим сотрудникам травматы, чтобы в редакции всегда была группа быстрого реагирования. Наймите дядю Васю с "Ладой"-седан на вечерний развоз. Чтобы хотя бы женщины в темноте после эфира не спускались поодиночке в подземный переход", – предложил он коллегам с "Эха".

Нападение на Фельгенгауэр Бабченко назвал частью гибридной войны.

"Вы теперь в реалиях этой войны, на которой мощнейшая машина пропаганды в истории человечества натравливает на вас неадекватов и психов всех мастей. Этот полоумный не пошел же резать кого-то на "Первый канал" или ВГТРК. Он пошел на "Эхо". Защищать свою жизнь и здоровье – первейшая обязанность каждого индивидуума. Придется изменить свою жизнь, таскать с собой тяжелую неудобную штуку, входить в подъезд по предварительному звонку домой, в метро стоять так, чтобы не столкнули на рельсы, и вообще сделать жизнь менее комфортной? Ну, таки да, придется", – подытожил журналист.